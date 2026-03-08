Nhan sắc nổi bật của nữ hậu vệ Bournemouth

Kelci-Rose Bowers, cầu thủ của đội nữ Bournemouth, đang thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ bóng đá Anh.

Kelci-Rose Bowers có lượng fan lớn.

Không chỉ nổi bật trên sân cỏ, Bowers còn gây ấn tượng nhờ ngoại hình và phong cách thời trang cá tính. Trước khi gia nhập Bournemouth, Bowers từng trưởng thành từ lò đào tạo của Southampton và thậm chí được triệu tập vào đội tuyển U16 Anh khi còn trẻ. Ngoài ra, cô cũng từng thi đấu tại Mỹ cho đội bóng của Đại học Louisiana State trong mùa giải 2022/23.

Bowers trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi công bố bản hợp đồng gia nhập Bournemouth vào mùa hè năm ngoái. Đoạn video thông báo của cô trên X đã thu hút hơn 21 triệu lượt xem, một con số ấn tượng nếu so với lượng người theo dõi khiêm tốn của đội nữ Bournemouth. Sự kiện này giúp tên tuổi của nữ hậu vệ trẻ nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng bóng đá.

Bên cạnh sự nghiệp thi đấu, Bowers còn làm người mẫu cho một công ty quản lý người mẫu và thường xuyên chia sẻ hình ảnh về phong cách sống năng động trên mạng xã hội. Những bức ảnh du lịch, thời trang hay các khoảnh khắc đời thường của cô đều nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Bowers có phong cách thời trang cá tính.

Một lý do khác khiến Bowers nhận được sự quan tâm của CĐV bóng đá Anh là chuyện tình với hậu vệ của đội nam Bournemouth, Marcos Senesi. Cả hai được cho là bắt đầu mối quan hệ từ mùa hè năm ngoái.

Bowers và Senesi từng xuất hiện cùng nhau trong một buổi chụp hình quảng bá trang phục của Bournemouth trước khi công khai mối quan hệ. Trên mạng xã hội, cả hai cũng đăng tải những bức ảnh thân mật trong chuyến nghỉ dưỡng, cho thấy mối quan hệ ngày càng gắn bó.

Bowers được đánh giá là một trong những cầu thủ đẹp nhất của bóng đá Anh hiện tại. Dù được ca ngợi nhan sắc, nữ hậu vệ này lại đang nỗ lực chứng tỏ bản thân để hướng tới mục tiêu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong tương lai.

