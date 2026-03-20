Phản ứng của Enrique về khả năng đến MU

Trước tin đồn liên quan đến Manchester United, Luis Enrique để lại thông điệp rõ ràng qua một phản ứng đầy ẩn ý.

Enrique được cho là sự lựa chọn lý tưởng tại MU.

HLV Luis Enrique tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi được hỏi về khả năng dẫn dắt Manchester United. Trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford tìm kiếm phương án dài hạn, tên tuổi của nhà cầm quân người Tây Ban Nha được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng.

Tuy nhiên, phản ứng của Enrique lại không đi theo hướng rõ ràng. Trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, khi đang ký tặng người hâm mộ, ông nhận được lời nhắn: "Hy vọng ông sẽ ở lại PSG lâu dài". Enrique đáp ngắn gọn: "Tôi cũng vậy".

Khi được hỏi thêm về khả năng chuyển tới MU, ông không trả lời trực tiếp mà chỉ bật cười. Sự im lặng này lập tức tạo ra nhiều suy đoán.

Thực tế, Enrique đang có vị thế vững chắc tại Paris Saint-Germain. Kể từ khi tiếp quản đội bóng năm 2023, ông giành hai chức vô địch Ligue 1 cùng danh hiệu Champions League. Trước đó, Enrique cũng từng thành công tại Barcelona với hai chức vô địch La Liga và một Champions League.

Ở chiều ngược lại, cựu tuyển thủ Anh, Joleon Lescott tỏ ra hoài nghi về khả năng Enrique tới MU. Theo ông, nhà cầm quân này có thể không xem đội bóng thành Manchester là ứng viên cạnh tranh danh hiệu thực sự.

Lescott cũng ủng hộ Michael Carrick tiếp tục dẫn dắt đội bóng, cho rằng sự gắn kết với CLB và người hâm mộ là yếu tố quan trọng trong giai đoạn hiện tại.

Trong thời gian tới, Enrique sẽ cùng PSG chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League gặp Liverpool. Đây được xem là bài kiểm tra khó khăn, trong bối cảnh đội bóng Pháp đang duy trì phong độ ấn tượng trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch Champions League.

