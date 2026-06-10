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Thể thao World Cup 2026

Có gì đặc biệt trong 6 tấn hàng Pháp mang đến World Cup?

  • Thứ tư, 10/6/2026 19:37 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Đội tuyển Pháp vận chuyển 6 tấn thiết bị sang Mỹ, trong đó có những món đồ đặc biệt để tạo cảm giác thân thuộc cho các cầu thủ.

Các cầu thủ Pháp đã lên đường sang Mỹ.

World Cup 2026 chưa khởi tranh nhưng đội tuyển Pháp bắt đầu cuộc hành trình từ nhiều ngày trước. Ngày 27/5, Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) gửi sang Mỹ một lô hàng nặng tới 6 tấn nhằm phục vụ chiến dịch chinh phục cúp vàng tại Bắc Mỹ.

Lô hàng được vận chuyển từ trung tâm Clairefontaine tới Brussels bằng đường bộ trước khi được đưa bằng máy bay sang New York. Toàn bộ thiết bị đã đến Đại học Bentley và khách sạn Four Seasons tại Boston hôm 6/6, nơi "Les Bleus" đóng quân trong giai đoạn đầu của giải đấu.

Khối lượng hành lý cho thấy mức độ chuẩn bị kỹ lưỡng của nhà vô địch World Cup 2018. Khoảng 1.000 áo đấu, quần thi đấu và đôi tất được mang theo để sẵn sàng cho mọi kịch bản về màu áo đối thủ.

FFF thậm chí còn trang bị một máy in tên và số áo nhằm phục vụ các trận đấu ở vòng knock-out, khi đối thủ chưa được xác định trước.

Bên cạnh những vật dụng chuyên môn, tuyển Pháp cũng mang theo nhiều món đồ phục vụ sinh hoạt thường ngày. Các cầu thủ chỉ cần chuẩn bị đồ cá nhân, trong khi bộ phận hậu cần phụ trách toàn bộ giày thi đấu và trang thiết bị còn lại.

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Kounde mang theo một chiếc PlayStation thế hệ đầu tiên sang Mỹ.

Điểm thú vị nhất nằm ở hành lý của Jules Kounde. Hậu vệ Barcelona mang theo một chiếc PlayStation thế hệ đầu tiên, món đồ nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông Pháp. Đây được xem là cách để các tuyển thủ giải trí và duy trì cảm giác thoải mái trong hơn một tháng xa nhà.

Ngoài ra, tuyển Pháp còn vận chuyển máy pha cà phê espresso cùng các loại thanh ngũ cốc được cầu thủ yêu thích. Chín bàn massage gấp, băng quấn, kem trị liệu và một buồng cryotherapy phục vụ phục hồi thể lực cũng nằm trong danh sách thiết bị sang Mỹ từ sớm.

Ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng được tính toán kỹ lưỡng. FFF phải tìm kiếm một khung thành bóng ném tại Mỹ để phục vụ các bài tập phản xạ của thủ môn Mike Maignan. Công việc tưởng chừng đơn giản này lại trở thành thử thách bởi bóng ném không phổ biến tại Mỹ như ở châu Âu.

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Đào Trần

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