Cột mốc phi thường của Thiago Silva

Trung vệ Thiago Silva tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp lẫy lừng.

Thiago Silva có sự nghiệp ấn tượng.

Rạng sáng 20/3, Silva cán mốc 1.000 trận thi đấu chuyên nghiệp khi ra sân trong chiến thắng 2-0 của Porto trước Stuttgart ở vòng 1/8 Europa League. Kết quả này giúp đại diện Bồ Đào Nha giành vé vào tứ kết, chạm trán Nottingham Forest.

Ở tuổi 41, việc Silva vẫn góp mặt trong đội hình xuất phát và duy trì phong độ đỉnh cao khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ không khỏi thán phục.

Porto cũng chuẩn bị buổi lễ tri ân nhằm tôn vinh cột mốc ấn tượng của Silva. HLV Francesco Farioli chia sẻ: “Silva vẫn là một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu và luôn chứng minh điều đó mỗi khi ra sân trong màu áo Porto. Việc chạm đến cột mốc cá nhân này thật tuyệt vời".

Sự nghiệp của Silva bắt đầu từ năm 2002 trong màu áo Fluminense. Từ đó, anh từng khoác áo nhiều CLB khác nhau như Juventude, RS Futebol, Dynamo Moscow, trước khi vươn tầm đẳng cấp tại AC Milan, PSG và Chelsea.

Không chỉ thành công ở cấp CLB, Silva còn là trụ cột lâu năm của đội tuyển Brazil. Anh có trận ra mắt vào năm 2008 và đã tích lũy tổng cộng 113 lần khoác áo ĐTQG, con số ấn tượng với bất kỳ cầu thủ phòng ngự nào.

Bất chấp tuổi tác, Silva vẫn duy trì phong độ ổn định cùng khả năng đọc trận đấu xuất sắc. Anh tiếp tục là điểm tựa vững chắc nơi hàng phòng ngự ở bất kỳ CLB nào, minh chứng cho sự chuyên nghiệp và đẳng cấp bền bỉ theo thời gian.

Top 5 cầu thủ xuất sắc từng khoác áo số 10 của đội tuyển Brazil Số 10 của Brazil không chỉ là một con số, mà là biểu tượng của thiên tài, nơi hội tụ những nghệ sĩ sân cỏ đã định nghĩa lại cái đẹp của bóng đá thế giới.