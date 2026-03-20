Champions League đang bị thao túng bởi quyền lực

Những cái tên quen thuộc liên tục tiến sâu đặt ra câu hỏi: liệu Champions League còn thực sự mở, hay đang nghiêng về một “Super League” thu nhỏ?

Champions League vẫn hấp dẫn, giàu kịch tính và ngày càng bùng nổ về doanh thu. Nhưng phía sau ánh hào quang ấy là một thực tế khó phủ nhận: những đội đi sâu gần như không thay đổi.

Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, PSG và Arsenal, 5 cái tên này đều góp mặt ở tứ kết trong ba mùa liên tiếp. Đó không chỉ là sự ổn định. Đó là sự thống trị.

Ở mùa 2025, họ đã có mặt. Đến mùa 2026, họ vẫn ở đó. Ba suất còn lại thuộc về Atlético Madrid, Liverpool và Sporting Lisbon, những cái tên có thể thay đổi, nhưng không đủ để phá vỡ trật tự chung.

Champions League, theo cách nào đó, đang thu hẹp lại.

Khi quyền lực dần tập trung

Bayern Munich đã có 7 mùa liên tiếp vào tứ kết. Real Madrid có 6 mùa. Arsenal và Barcelona đều duy trì sự hiện diện ổn định trong ba mùa gần nhất.

Những con số ấy không phải ngẫu nhiên. Chúng phản ánh sự chênh lệch ngày càng rõ ràng về tài chính, chiều sâu đội hình và kinh nghiệm.

Trong top 10 CLB có thứ hạng UEFA cao nhất thập kỷ qua, chỉ Manchester City, Chelsea và Juventus không góp mặt ở tứ kết mùa này. Phần còn lại đều hiện diện.

Điều đó cho thấy một xu hướng rõ ràng: những đội mạnh nhất gần như luôn tiến sâu.

Sự xuất hiện của Sporting Lisbon là điểm sáng hiếm hoi. Đại diện Bồ Đào Nha phá vỡ thế độc quyền của nhóm 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Nhưng một trường hợp cá biệt là chưa đủ để thay đổi cục diện.

Bayern Munich vào tứ kết Champions League sau khi vùi dập Atalanta.

Champions League vẫn mở về lý thuyết. Nhưng trên thực tế, cánh cửa đang hẹp dần với phần còn lại.

Hai mùa gần đây, Champions League áp dụng thể thức mới. Số trận tăng lên, tiền thưởng lớn hơn, sức hút truyền thông mạnh hơn.

Nhưng hệ quả đi kèm là sự phân hóa rõ rệt hơn.

Các đội bóng lớn có nguồn lực để thích nghi nhanh hơn. Họ sở hữu đội hình đủ dày để xoay tua. Họ quen với cường độ cao. Và quan trọng nhất, họ có kinh nghiệm để kiểm soát những thời điểm quyết định.

Trong khi đó, các đội yếu hơn thường chỉ tạo được bất ngờ ở giai đoạn đầu. Khi bước vào vòng knock-out, khoảng cách về đẳng cấp lập tức lộ diện.

Thống kê trong 5 năm gần nhất cho thấy có 17 đội khác nhau từng vào tứ kết. Con số này tạo cảm giác đa dạng. Nhưng thực tế, rất ít đội có thể lặp lại thành tích.

Kể từ sau giai đoạn Real Madrid thống trị với ba chức vô địch liên tiếp (2016-2018), chưa có đội nào bảo vệ thành công danh hiệu. Điều đó cho thấy sự cạnh tranh ở nhóm đỉnh cao vẫn khốc liệt.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh ấy chỉ diễn ra trong một nhóm nhỏ.

Một “Super League” không chính thức

Champions League chưa bao giờ chính thức trở thành Super League. Nhưng cách nó vận hành hiện tại đang khiến nhiều người đặt câu hỏi.

Real Madrid là khách quen của vòng knock-out Champions League.

Những đội bóng giàu nhất, mạnh nhất, quen thuộc nhất liên tục tiến sâu. Họ chia sẻ nguồn tiền, sức hút truyền hình và ảnh hưởng toàn cầu. Còn phần còn lại, dù vẫn có cơ hội tham dự, nhưng rất khó để chen chân vào nhóm tinh hoa.

Đó là một dạng “Super League mềm”.

Giải đấu vẫn mở, vẫn có yếu tố bất ngờ, vẫn có những câu chuyện thú vị. Nhưng khi bước vào giai đoạn quyết định, trật tự gần như không thay đổi.

Điều này không làm giảm sức hấp dẫn của Champions League. Ngược lại, những cuộc đối đầu giữa các ông lớn luôn mang đến chất lượng chuyên môn cao nhất.

Nhưng nó đặt ra một câu hỏi lớn: liệu bóng đá châu Âu có đang đi theo hướng tập trung quyền lực quá mức?

Champions League ngày càng giàu, ngày càng lớn. Nhưng đồng thời, cũng ngày càng khép kín.

Và có lẽ, đó mới là thay đổi đáng chú ý nhất của giải đấu này trong kỷ nguyên hiện đại.