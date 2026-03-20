Man City vượt mặt MU ở thương vụ 80 triệu bảng

Cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Elliot Anderson đang nóng lên từng ngày khi hai ông lớn thành Manchester đều tỏ ra quyết tâm.

Anderson vào tầm ngắm của MU và Man City.

Theo BBC, Man City là đội chiếm ưu thế để sở hữu Anderson với mức giá khoảng 80 triệu bảng.

Sau khi bị loại khỏi Champions League, đội chủ sân Etihad quyết tâm cải tổ lực lượng mạnh mẽ. Trong đó, Anderson được xem là mảnh ghép giúp tăng cường năng lượng cho tuyến giữa, trong bối cảnh Bernardo Silva có thể chia tay đội vào mùa hè tới.

Dù Nottingham Forest đang chật vật trong cuộc đua trụ hạng khi chỉ đứng thứ 17, Anderson vẫn nổi lên như điểm sáng hiếm hoi. Mùa này, tuyển thủ Anh có 39 lần ra sân trên mọi đấu trường, đóng góp 2 bàn thắng và 3 kiến tạo.

Nguồn năng lượng dồi dào cùng khả năng hoạt động rộng của cầu thủ 23 tuổi được đánh giá rất phù hợp với triết lý của HLV Pep Guardiola.

Trong khi đó, MU cũng không giấu tham vọng sở hữu Anderson nhằm thay thế Casemiro, người nhiều khả năng sẽ rời Old Trafford vào cuối mùa. Dù đang xếp thứ 3 tại Premier League, “Quỷ đỏ” vẫn phải cân nhắc nhiều yếu tố, từ ngân sách chuyển nhượng đến quyết định bổ nhiệm HLV dài hạn, khi Michael Carrick mới chỉ đang tạm quyền.

Trong trường hợp thất bại, MU chuẩn bị sẵn các phương án thay thế như Carlos Baleba (Brighton), Adam Wharton (Crystal Palace) hay Sandro Tonali của Newcastle.

Để dọn đường cho những thương vụ lớn, đội chủ sân Old Trafford có thể chia tay một số trụ cột như Marcus Rashford hay Rasmus Hojlund. Bộ đôi này dự kiến mang về cho MU hơn 70 triệu bảng.

Trong khi đó, tương lai của Harry Maguire vẫn chưa được định đoạt. Đây hứa hẹn sẽ là kỳ chuyển nhượng đầy biến động với cả hai nửa thành Manchester.

