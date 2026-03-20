Newcastle bị 'xâu xé'

  • Thứ sáu, 20/3/2026 11:00 (GMT+7)
Newcastle United nguy cơ mất hàng loạt trụ cột trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, khi nhiều ông lớn như MU và Arsenal bắt đầu nhập cuộc.

Đội hình Newcastle đứng trước viễn cảnh tan rã.

Đội bóng của HLV Eddie Howe trải qua cú sốc lớn tại Champions League khi thua Barcelona 2-7 ở lượt về vòng 1/8, qua đó dừng bước với tổng tỷ số 3-8. Tại Premier League, "Chích chòe" cũng xếp thứ 9, kém vị trí thứ 5 của Liverpool tới 7 điểm khi mùa giải còn 8 vòng.

Nguy cơ không thể góp mặt tại Champions League mùa tới khiến tương lai của nhiều trụ cột trở nên bất định. Sandro Tonali, Anthony Gordon, Bruno Guimaraes và Tino Livramento đều lọt vào tầm ngắm của các đội bóng lớn.

Đáng chú ý, đội trưởng Guimaraes được liên hệ chuyển sang MU để thay thế Casemiro. Dù còn hợp đồng 2 năm, tiền vệ người Brazil khả năng cao sẽ ra đi trong bối cảnh Real Madrid cũng quan tâm.

Trong khi đó, Tonali được định giá khoảng 100 triệu bảng và được hàng loạt ông lớn như Man City, Arsenal, Real Madrid và MU theo đuổi. Dù phía Newcastle khẳng định cầu thủ người Italy không phải để bán, người đại diện của anh lại để ngỏ khả năng tìm bến đỗ mới.

Sau khi mất Alexander Isak vào tay Liverpool với mức phí kỷ lục 130 triệu bảng hè năm ngoái, Newcastle không muốn tiếp tục bị rút ruột. Tuy nhiên, việc có vé dự Champions League được xem là yếu tố then chốt để giữ chân các ngôi sao.

Ở chiều ngược lại, đội chủ sân St James’ Park cũng lên kế hoạch tái thiết lực lượng. Họ nhắm tới thủ môn Gregor Kobel (Dortmund) và Bart Verbruggen (Brighton). Ngoài ra, Newcastle còn để mắt tới các phương án tấn công như Dominic Solanke (Tottenham) và Liam Delap (Chelsea).

Highlights Chelsea 0-1 Newcastle United Rạng sáng 15/3 trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea nhận thất bại tối thiểu trước Newcastle United ở vòng 30 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

