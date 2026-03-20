Tối hậu thư vụ Rashford

  • Thứ sáu, 20/3/2026 15:43 (GMT+7)
MU yêu cầu Barcelona trả đủ 30 triệu euro cho Marcus Rashford hoặc tiền đạo người Anh sẽ trở lại Old Trafford trong hè 2026.

Barcelona quyết không giảm giá bán Rashford.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Rashford sớm đạt thỏa thuận cá nhân với Barcelona. Tuy nhiên, nút thắt lớn nhất hiện nằm ở khâu đàm phán giữa hai CLB, khi phía CLB thành Manchester không có ý định giảm giá.

Động thái cứng rắn của "Quỷ đỏ" cho thấy họ muốn nhanh chóng chốt tương lai của cầu thủ 28 tuổi, thay vì kéo dài tình trạng bất ổn trước mùa giải mới. Rashford là sản phẩm ưu tú của lò đào tạo Carringtong, trụ cột quan trọng của MU nhưng phong độ thất thường khiến anh không còn giữ vị thế bất khả xâm phạm.

Về phía Barcelona, đội bóng xứ Catalonia đang tìm kiếm phương án tăng cường hàng công với chi phí hợp lý trong bối cảnh tài chính còn nhiều khó khăn. Việc đạt thỏa thuận cá nhân với Rashford là bước tiến lớn, nhưng họ vẫn phải cân đối ngân sách để đáp ứng yêu cầu từ MU.

Trong trường hợp thương vụ đổ vỡ, MU sẵn sàng đưa Rashford trở lại và mở cửa đàm phán với các đối tác khác. Điều này có thể tạo ra cuộc cạnh tranh mới trên thị trường chuyển nhượng, khi không ít CLB lớn vẫn theo dõi sát tình hình của tiền đạo người Anh.

Tương lai của Rashford vì thế đang trở thành một trong những thương vụ đáng chú ý nhất kỳ chuyển nhượng hè. Barcelona đứng trước lựa chọn chấp nhận mức giá 30 triệu euro hoặc nhìn mục tiêu trôi vào tay đối thủ.

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

Lý do Barca 'câu giờ' vụ Rashford

Barcelona chưa vội kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford dù mức giá được đánh giá là hấp dẫn.

Barcelona có kế hoạch mới cho Rashford

Barcelona tìm phương án giữ chân Marcus Rashford sau khi gặp khó khăn trong việc kích hoạt điều khoản mua đứt không bắt buộc trị giá 30 triệu euro.

Tình thế đảo ngược với Rashford

Marcus Rashford đối mặt khả năng trở lại MU khi Barcelona xem Pedro Neto như một phương án tăng cường cho hàng công.

