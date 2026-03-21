MU rơi chiến thắng trong ngày Maguire nhận thẻ đỏ

Rạng sáng 21/3, MU hai lần vượt lên dẫn trước nhưng chỉ có trận hòa 2-2 trước chủ nhà Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

MU có màn trình diễn tốt trên sân khách và dẫn trước chủ nhà 2-1 đến phút 80. Tuy nhiên, mọi tính toán của Michael Carrick đổ bể sau tấm thẻ đỏ của Harry Maguire. Trung vệ người Anh kéo ngã số 9 của đội chủ nhà trong vùng cấm, để rồi phải rời sân sớm, đi kèm với đó là một quả phạt đền giúp Bournemouth gỡ hòa 2-2.

Kể từ thời điểm này, MU không thể duy trì sức ép và phải lùi sâu đội hình phòng ngự. Sự tập trung của Senne Lammens cùng các hậu vệ giúp đội khách bảo toàn mành lưới và ra về với 1 điểm.

MU vẫn giữ vị trí thứ 3 với 55 điểm, hơn Aston Villa 4 điểm, hơn Liverpool 6 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn một trận. Cuộc đua giành vé vào top 4 mùa này hứa hẹn diễn ra kịch tính đến những vòng cuối.

Ngay từ những phút đầu tiên, hai đội đã nhập cuộc với tốc độ cao. Manchester United là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong khoảng 20 phút đầu, nhưng thủ thành Dorđe Petrovic đã chơi xuất sắc khi liên tiếp từ chối các pha dứt điểm của Amad Diallo, Matheus Cunha và Bruno Fernandes. Ở chiều ngược lại, Bournemouth cũng không kém cạnh với những pha phản công sắc bén, tiêu biểu là tình huống dứt điểm của Rayan và cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Bước ngoặt đến ở phút 60 khi Bruno Fernandes mở tỷ số từ chấm phạt đền sau pha phạm lỗi với Cunha. Tuy nhiên, Bournemouth nhanh chóng đáp trả chỉ sau 6 phút nhờ công của Ryan Christie. Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao khi United một lần nữa vượt lên dẫn trước ở phút 71. James Hill lúng túng đưa bóng về lưới nhà sau pha đá phạt góc của Bruno.

Bruno tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong trận hòa của MU khi anh góp dấu giày trong cả hai bàn thắng.

Dẫu vậy, tinh thần kiên cường của Bournemouth lại lên tiếng đúng lúc. Sau khi tạo sức ép liên tục, họ được hưởng phạt đền và Eli Junior Kroupi đã không mắc sai lầm nào để gỡ hòa 2-2.

Dù chơi hơn người, Bournemouth không thể tìm được bàn thắng quyết định. Trận hòa giúp Manchester United giữ vững vị trí thứ ba, trong khi Bournemouth bất bại trận thứ 11 liên tiếp, đồng thời nuôi hy vọng mong manh cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.