Carrick bức xúc

  • Thứ bảy, 21/3/2026 05:56 (GMT+7)
HLV Michael Carrick cho rằng MU bị từ chối quả phạt đền rõ ràng trong trận hòa 2-2 với Bournemouth thuộc vòng 31 Premier League rạng sáng 21/3.

Trận hòa 2-2 giữa MU và Bournemouth trên sân Vitality khép lại với nhiều tranh cãi, khi các quyết định của trọng tài Stuart Attwell và tổ VAR trở thành tâm điểm chỉ trích.

Bước ngoặt gây tranh cãi xảy ra ở phút 68. Trước đó, Bruno Fernandes mở tỷ số từ chấm 11 m sau khi Matheus Cunha bị phạm lỗi. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Amad Diallo ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Adrien Truffert, nhưng trọng tài lại cho trận đấu tiếp tục. Ngay lập tức, Bournemouth phản công nhanh và Ryan Christie ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Ở những phút cuối, kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao với chiếc thẻ đỏ của Harry Maguire và quả phạt đền giúp Bournemouth gỡ hòa 2-2. Điều này càng khiến tranh cãi về công tác trọng tài trở nên gay gắt hơn.

So sánh 2 tình huống, Carrick tỏ ra khó hiểu trước sự thiếu nhất quán. "Nếu tình huống đầu tiên là phạt đền, thì tình huống thứ hai cũng phải như vậy. Hai pha bóng gần như giống hệt nhau, đều là kéo người bằng cả hai tay", ông nhấn mạnh.

Chiến lược gia người Anh cho rằng chính quyết định đó làm thay đổi hoàn toàn diễn biến trận đấu. "Chúng tôi đáng ra phải có thêm một quả phạt đền. Thay vào đó, đối thủ ghi bàn và trận đấu trở nên hỗn loạn. Thật khó chấp nhận", Carrick nói thêm.

Với 1 điểm giành được, MU vẫn tạm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, nhưng nguy cơ bị các đối thủ phía sau thu hẹp khoảng cách là hoàn toàn hiện hữu.

20 phút điên rồ ở trận hòa của MU

Rạng sáng 21/3, trận hòa 2-2 giữa Bournemouth và MU khép lại với kịch bản không thể kịch tính hơn khi mọi diễn biến quan trọng đều dồn vào 20 phút đầy hỗn loạn.

Tranh cãi dữ dội ở trận Bournemouth - MU

VAR xác nhận không có phạt đền cho Amad Diallo, trước khi Bournemouth ghi bàn gỡ hoà và Harry Maguire nhận thẻ đỏ gây tranh cãi.

MU rơi chiến thắng trong ngày Maguire nhận thẻ đỏ

Rạng sáng 21/3, MU hai lần vượt lên dẫn trước nhưng chỉ có trận hòa 2-2 trước chủ nhà Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

