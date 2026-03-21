Tranh cãi dữ dội ở trận Bournemouth - MU

VAR xác nhận không có phạt đền cho Amad Diallo, trước khi Bournemouth ghi bàn gỡ hoà và Harry Maguire nhận thẻ đỏ gây tranh cãi.

Hai tình huống dẫn tới tranh cãi ở trận Bournemouth - MU.

Trên sân Vitality, tranh cãi nổ ra khi VAR xác nhận không thổi phạt đền ở tình huống Amad Diallo ngã trong vòng cấm trước bàn gỡ hòa của Bournemouth.

Pha bóng diễn ra chỉ ít giây trước khi Bournemouth đưa trận đấu về thế cân bằng ở phút 67. Amad bị hậu vệ Adrien Truffert tác động và ngã xuống, nhưng trọng tài không cắt còi. Ngay sau đó, Truffert tham gia vào pha triển khai dẫn đến bàn thắng của Ryan Christie, khiến các cầu thủ MU phản ứng dữ dội.

Trung tâm trận đấu của Premier League sau đó đưa ra kết luận: "VAR kiểm tra tình huống và đồng tình với quyết định trên sân. Theo đánh giá, mức độ va chạm là không đủ để thổi phạt đền".

Quyết định càng gây tranh cãi khi đặt cạnh tình huống ở chiều ngược lại. Harry Maguire bị thổi phạt trong vòng cấm sau pha kéo người với Evanilson. Trọng tài không chỉ cho Bournemouth hưởng phạt đền, mà còn rút thẻ đỏ trực tiếp do xác định lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng.

VAR tiếp tục đứng về phía trọng tài. Tổ VAR kết luận Maguire có hành vi giữ người và không có ý định tranh chấp bóng, nên án phạt là chính xác. Bournemouth tận dụng cơ hội để ghi bàn từ chấm 11 m do Eli Junior Kroupi thực hiện. Manchester United sau đó phải chơi thiếu người trong hơn 20 phút cuối.

Trong bối cảnh đó, một điểm vẫn có thể xem là tích cực với MU. Dù vậy, câu chuyện về sự nhất quán của VAR lại trở thành chủ tranh cãi tại Premier League.

