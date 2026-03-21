Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tranh cãi dữ dội ở trận Bournemouth - MU

  • Thứ bảy, 21/3/2026 05:22 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

VAR xác nhận không có phạt đền cho Amad Diallo, trước khi Bournemouth ghi bàn gỡ hoà và Harry Maguire nhận thẻ đỏ gây tranh cãi.

Manchester United anh 1

Hai tình huống dẫn tới tranh cãi ở trận Bournemouth - MU.

Trên sân Vitality, tranh cãi nổ ra khi VAR xác nhận không thổi phạt đền ở tình huống Amad Diallo ngã trong vòng cấm trước bàn gỡ hòa của Bournemouth.

Pha bóng diễn ra chỉ ít giây trước khi Bournemouth đưa trận đấu về thế cân bằng ở phút 67. Amad bị hậu vệ Adrien Truffert tác động và ngã xuống, nhưng trọng tài không cắt còi. Ngay sau đó, Truffert tham gia vào pha triển khai dẫn đến bàn thắng của Ryan Christie, khiến các cầu thủ MU phản ứng dữ dội.

Trung tâm trận đấu của Premier League sau đó đưa ra kết luận: "VAR kiểm tra tình huống và đồng tình với quyết định trên sân. Theo đánh giá, mức độ va chạm là không đủ để thổi phạt đền".

Quyết định càng gây tranh cãi khi đặt cạnh tình huống ở chiều ngược lại. Harry Maguire bị thổi phạt trong vòng cấm sau pha kéo người với Evanilson. Trọng tài không chỉ cho Bournemouth hưởng phạt đền, mà còn rút thẻ đỏ trực tiếp do xác định lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng.

VAR tiếp tục đứng về phía trọng tài. Tổ VAR kết luận Maguire có hành vi giữ người và không có ý định tranh chấp bóng, nên án phạt là chính xác. Bournemouth tận dụng cơ hội để ghi bàn từ chấm 11 m do Eli Junior Kroupi thực hiện. Manchester United sau đó phải chơi thiếu người trong hơn 20 phút cuối.

Trong bối cảnh đó, một điểm vẫn có thể xem là tích cực với MU. Dù vậy, câu chuyện về sự nhất quán của VAR lại trở thành chủ tranh cãi tại Premier League.

MU rơi chiến thắng trong ngày Maguire nhận thẻ đỏ

Rạng sáng 21/3, MU hai lần vượt lên dẫn trước nhưng chỉ có trận hòa 2-2 trước chủ nhà Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

4 giờ trước

Cựu HLV thủ môn MU qua đời ở tuổi 67

Bóng đá châu Âu đón nhận tin buồn khi cựu HLV thủ môn Silvino Louro qua đời ở tuổi 67 sau sự nghiệp dài và để lại nhiều dấu ấn.

15 giờ trước

Tối hậu thư vụ Rashford

MU yêu cầu Barcelona trả đủ 30 triệu euro cho Marcus Rashford hoặc tiền đạo người Anh sẽ trở lại Old Trafford trong hè 2026.

15 giờ trước

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Manchester United Amad Bournemouth Amad Diallo Harry Maguire Premier League

    Đọc tiếp

    Barca dem 3 cau thu doi Alvarez hinh anh

    Barca đem 3 cầu thủ đổi Alvarez

    31 phút trước 06:20 21/3/2026

    0

    Barcelona đang chuẩn bị cho một mùa hè đầy biến động và cái tên được xác định để nâng cấp hàng công chính là Julian Alvarez.

    Bong da Lebanon te liet, nguy co rut khoi Asian Cup hinh anh

    Bóng đá Lebanon tê liệt, nguy cơ rút khỏi Asian Cup

    34 phút trước 06:17 21/3/2026

    0

    Liên đoàn Bóng đá Lebanon (LFA) thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động bóng đá quốc nội đến hết tháng 4, trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

    Fan MU day song vi VAR hinh anh

    Fan MU dậy sóng vì VAR

    46 phút trước 06:04 21/3/2026

    0

    Quyết định không thổi phạt đền trong tình huống Amad Diallo bị phạm lỗi khiến CĐV Manchester United phẫn nộ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý