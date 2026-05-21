Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

FIFA nhầm lẫn 'loại' U17 Việt Nam khỏi U17 World Cup 2026

  • Thứ năm, 21/5/2026 09:28 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Trong quá trình chuẩn bị cho lễ bốc thăm VCK U17 World Cup 2026, FIFA bất ngờ vấp phải sai sót khó tin trong việc công bố phân nhóm hạt giống.

Theo danh sách do FIFA công bố sáng 21/5, 48 đội tuyển dự vòng chung kết được chia vào 4 nhóm hạt giống (pot), mỗi nhóm gồm 12 đội. Tuy nhiên, danh sách xuất hiện những điểm bất hợp lý khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi về độ chính xác trong khâu xử lý dữ liệu của FIFA.

Ở pot 2, Indonesia bị loại từ vòng bảng U17 châu Á 2026 nhưng vẫn có tên trong danh sách. Riêng Saudi Arabia đứng đầu bảng A ở cúp châu Á lại không xuất hiện.

Tình huống tương tự tiếp tục lặp lại ở pot 4. U17 Việt Nam bị đưa ra ngoài danh sách, còn U17 Yemen bất ngờ xuất hiện. Đáng chú ý, U17 Việt Nam đứng đầu bảng C VCK U17 châu Á nên có suất tham dự World Cup. Trong khi đó, U17 Yemen đứng thứ 3 và bị loại.

Sự nhầm lẫn của FIFA nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn bóng đá Việt Nam. Dù chỉ là bước chuẩn bị kỹ thuật, điều này khiến FIFA chịu nhiều chỉ trích, đặc biệt trong bối cảnh giải đấu trẻ lớn nhất hành tinh ngày càng thu hút sự quan tâm.

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm diễn ra tại Zurich vào lúc 20h ngày 21/5 (giờ Việt Nam) và được phát trực tiếp trên các nền tảng truyền thông của FIFA. Giải đấu năm nay sẽ tổ chức tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12, với sự góp mặt của 48 đội tuyển.

Các đội được phân nhóm dựa trên hệ thống điểm tích lũy từ 5 kỳ U17 World Cup gần nhất (2015, 2017, 2019, 2023 và 2025), trong đó các kỳ gần đây được tính hệ số cao hơn. Chủ nhà Qatar mặc định nằm ở pot 1 cùng các đội mạnh như Brazil, Pháp, Argentina hay Tây Ban Nha.

U17 Viet Nam anh 1

Danh sách do FIFA công bố không có tên Việt Nam.

Hiện tượng U17 Trung Quốc

Rạng sáng 20/5, U17 Trung Quốc có màn trình diễn xuất sắc trước U17 Australia để giành quyền vào chung kết U17 châu Á 2026 gặp U17 Nhật Bản.

25:1527 hôm qua

4 đội vào bán kết U17 châu Á

U17 Nhật Bản, U17 Uzbekistan, U17 Trung Quốc và U17 Australia thi đấu xuất sắc để giành vé vào bán kết U17 châu Á 2026.

05:38 17/5/2026

Phản ứng của fan Đông Nam Á khi U17 Việt Nam thua Australia

Nhiều CĐV Đông Nam Á gửi lời động viên tới U17 Việt Nam sau thất bại 0-3 trước Australia ở tứ kết U17 châu Á rạng sáng 17/5.

05:38 17/5/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

U17 Việt Nam FIFA U17 Việt Nam

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý