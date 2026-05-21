FIFA nhầm lẫn 'loại' U17 Việt Nam khỏi U17 World Cup 2026

Trong quá trình chuẩn bị cho lễ bốc thăm VCK U17 World Cup 2026, FIFA bất ngờ vấp phải sai sót khó tin trong việc công bố phân nhóm hạt giống.

Theo danh sách do FIFA công bố sáng 21/5, 48 đội tuyển dự vòng chung kết được chia vào 4 nhóm hạt giống (pot), mỗi nhóm gồm 12 đội. Tuy nhiên, danh sách xuất hiện những điểm bất hợp lý khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi về độ chính xác trong khâu xử lý dữ liệu của FIFA.

Ở pot 2, Indonesia bị loại từ vòng bảng U17 châu Á 2026 nhưng vẫn có tên trong danh sách. Riêng Saudi Arabia đứng đầu bảng A ở cúp châu Á lại không xuất hiện.

Tình huống tương tự tiếp tục lặp lại ở pot 4. U17 Việt Nam bị đưa ra ngoài danh sách, còn U17 Yemen bất ngờ xuất hiện. Đáng chú ý, U17 Việt Nam đứng đầu bảng C VCK U17 châu Á nên có suất tham dự World Cup. Trong khi đó, U17 Yemen đứng thứ 3 và bị loại.

Sự nhầm lẫn của FIFA nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn bóng đá Việt Nam. Dù chỉ là bước chuẩn bị kỹ thuật, điều này khiến FIFA chịu nhiều chỉ trích, đặc biệt trong bối cảnh giải đấu trẻ lớn nhất hành tinh ngày càng thu hút sự quan tâm.

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm diễn ra tại Zurich vào lúc 20h ngày 21/5 (giờ Việt Nam) và được phát trực tiếp trên các nền tảng truyền thông của FIFA. Giải đấu năm nay sẽ tổ chức tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12, với sự góp mặt của 48 đội tuyển.

Các đội được phân nhóm dựa trên hệ thống điểm tích lũy từ 5 kỳ U17 World Cup gần nhất (2015, 2017, 2019, 2023 và 2025), trong đó các kỳ gần đây được tính hệ số cao hơn. Chủ nhà Qatar mặc định nằm ở pot 1 cùng các đội mạnh như Brazil, Pháp, Argentina hay Tây Ban Nha.

Danh sách do FIFA công bố không có tên Việt Nam.