Phản ứng của fan Đông Nam Á khi U17 Việt Nam thua Australia

  • Chủ nhật, 17/5/2026 05:38 (GMT+7)
Nhiều CĐV Đông Nam Á gửi lời động viên tới U17 Việt Nam sau thất bại 0-3 trước Australia ở tứ kết U17 châu Á rạng sáng 17/5.

U17 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Australia.

Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, không ít người hâm mộ đánh giá cao tinh thần thi đấu của đại diện Việt Nam. Một tài khoản bình luận: "Việt Nam thua nhưng giành vé dự U17 World Cup là điều phi thường". Một CĐV khác gửi lời chúc: "Tấm vé World Cup là thành tích rất tuyệt vời. Hy vọng Việt Nam còn tiến xa hơn ở sân chơi thế giới".

Bên cạnh những lời động viên, nhiều ý kiến cũng thừa nhận khoảng cách về thể hình và tốc độ giữa bóng đá trẻ Đông Nam Á với các nền bóng đá hàng đầu châu lục vẫn còn khá lớn. "Châu Âu và Australia phát triển sớm hơn bóng đá châu Á", một người hâm mộ nhận xét.

Dù vậy, phần lớn bình luận đều cho rằng U17 Việt Nam có giải đấu thành công khi lọt vào top 8 châu Á và đoạt vé dự U17 World Cup 2026. Một CĐV viết: "Hai trận thua nhưng được va chạm với những đội mạnh nhất là trải nghiệm tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ".

Trên sân, U17 Australia cho thấy sự vượt trội về thể lực và khả năng tranh chấp. Oliver O'Carroll mở tỷ số cuối hiệp một trước khi Georgio Hassarati và Akeem Gerald lần lượt ghi thêm bàn trong hiệp 2 để khép lại chiến thắng 3-0 cho đội bóng xứ chuột túi.

Tuy nhiên, U17 Việt Nam vẫn có những khoảnh khắc đáng khen. Hành trình tại giải châu Á khép lại, nhưng tấm vé World Cup lịch sử cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam vẫn đi đúng hướng.

