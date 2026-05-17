Thua Australia, U17 Việt Nam lỡ cơ hội lập kỳ tích

Rạng sáng 17/5, U17 Việt Nam thua Australia 0-3 ở tứ kết giải châu Á 2026.

U17 Việt Nam không thể tạo bất ngờ.

Hành trình đáng nhớ của U17 Việt Nam giải châu Á dừng lại ở tứ kết. Dù không thể lần đầu giành vé vào bán kết theo thể thức mới, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn có thể ngẩng cao đầu, khi đã nắm trong tay tấm vé dự U17 World Cup 2026.

Ngay từ những phút đầu tiên, U17 Australia đã cho thấy sự vượt trội về thể hình và thể lực. Đại diện xứ chuột túi nhập cuộc đầy thận trọng nhưng tranh chấp cực kỳ quyết liệt ở khu vực giữa sân, khiến U17 Việt Nam gặp khó khăn trong việc triển khai bóng. Phút thứ 5, Australia đã tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên bằng một pha đánh đầu sau tình huống phạt góc.

Dù chịu nhiều sức ép, U17 Việt Nam vẫn có những thời điểm đáp trả đầy tự tin. Phút 22, Văn Dương thực hiện đường chọc khe thông minh để Sỹ Bách thoát xuống đối mặt, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại bị hậu vệ Australia lăn xả cản phá đầy tiếc nuối.

Bước ngoặt đến ở phút 40 khi Australia tận dụng tình huống phạt góc để mở tỷ số. Trong pha bóng lộn xộn trước khung thành, hàng thủ Việt Nam không thể giải nguy trước sức ép về thể hình và Oliver O'Carroll nhanh chân dứt điểm thành bàn.

Sang hiệp hai, Australia chủ động chơi thực dụng hơn khi lùi đội hình phòng ngự phản công và nhường quyền kiểm soát bóng cho U17 Việt Nam. Tuy nhiên, đại diện Đông Nam Á gặp khó trong việc xuyên thủng hàng thủ đối phương. Phút 60, Georgio Hassarati tận dụng ưu thế thể hình để vượt qua trung vệ Việt Nam trước khi dứt điểm góc hẹp nâng tỷ số lên 2-0.

Đến phút 75, Akeem Gerald khép lại trận đấu bằng pha solo mạnh mẽ rồi dứt điểm chuẩn xác ấn định chiến thắng 3-0 cho Australia.

Danh sách cầu thủ ra sân. Ảnh: VFF.