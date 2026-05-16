U17 Việt Nam và cái bẫy mang tên 'sống ảo'

U17 Việt Nam cần tránh “sống ảo” từ mạng xã hội để không phải trả giá tiếc nuối trước U17 Australia ở tứ kết U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam đã giành vé dự World Cup.

Những lời tung hô trên mạng xã hội có thể khiến U17 Việt Nam phải trả giá đắt nếu thất bại trước U17 Australia ở tứ kết U17 châu Á 2026. Bài học “sống ảo” của U23 Việt Nam tại bán kết U23 châu Á 2026 vẫn còn nguyên giá trị để thầy trò ông Cristiano Roland giữ đôi chân trên mặt đất, như lời nhắc nhở của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Bài học của đàn anh

Cả xã hội đặt chỗ cho U23 Việt Nam ở trận chung kết U23 châu Á 2026 sau khi xem màn trình diễn “chán ngắt”, không lối thoát của U23 Trung Quốc. Họ đi đến trận bán kết với 1 bàn thắng duy nhất và sự xuất sắc của thủ môn.

Song, ở trận bán kết, U23 Trung Quốc khiến dư luận, cầu thủ U23 Việt Nam sáng mắt bằng 3 bàn thắng vào lưới U23 Việt Nam. Không hẳn U23 Trung Quốc lột xác. Cái chính là tâm lý “ảo” của U23 Việt Nam trước những lời thổi phồng, khiến đoàn quân của ông Kim Sang-sik như thể đi trên không, không thể chạm chân ở đất.

Có dịp ngồi với những lãnh đạo của U23 Việt Nam, người viết được bộc bạch tâm sự rằng, “sống ảo” là một trong những lý do khiến cho U23 Việt Nam bại trận một cách đau đớn.

U17 Việt Nam cần giữ đôi chân trên mặt đất.

Cầu thủ chăm chú đọc những bài ca ngợi trên không gian mạng dẫn đến cảnh bị… gây mê. Những bản hợp đồng quảng cáo cũng được lập tức gửi đến cầu thủ ngay lúc đó. Những đề nghị, săn đón của KOLs khiến cầu thủ không kiểm soát được bản thân, không tập trung chuyên môn cho dù, luôn nhận những lời cảnh tính đến khó chịu của HLV Kim, của những người phục trách U23 Việt Nam.

Chỉ khi tỉnh giấc sau thất bại đau đớn ấy, U23 Việt Nam mới tìm lại chính mình và giành chiến thắng quả cảm trước U23 Hàn Quốc. Giá như sự thức tỉnh ấy đến ngay trước trận bán kết, đoàn quân của ông Kim có thể ít nhất giành vị trí á quân như lứa cầu thủ của Quang Hải ở năm 2018.

Và lời cảnh tỉnh của chủ tịch VFF

U17 Việt Nam đạt được cột mốc lịch sử là giành vé dự U17 World Cup 2026. Nhưng đích đến của đoàn quân ông Roland vẫn còn phía trước bởi cuộc chơi ở VCK U17 châu Á 2026 vẫn còn tiếp diễn, chưa chấm dứt.

Khi cơ hội chạm tới vinh quang vẫn còn ở phía trước và chưa chắc sẽ lặp lại lần nữa, U17 Việt Nam cần dốc toàn bộ sức lực cho chuyên môn lẫn tinh thần để không phải tiếc nuối nếu thất bại. Sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây cũng mang đến niềm tin rằng U17 Việt Nam đủ khả năng tạo nên kết quả tích cực trước U17 Australia.

Trong cuộc chạm trán này, chuyên môn không hẳn là vấn đề đáng lo ngại sau khi U17 Việt Nam màn trình diễn ở vòng bảng và từng thắng U17 Australia vào cuối tháng trước.

Lực cản lớn nhất có thể khiến cho U17 Việt Nam phải dừng bước là tâm lý. Tâm lý ấy không phải đến do trạng thái lo sợ của một đội chiếu dưới để rồi không lê nổi bước chân.

Ngược lại, tâm lý ấy đến từ sự tự tin thái quá, đến mức có thể đánh mất chính mình khi từng thắng đối thủ. Sự tự tin ấy đến từ những lời ca ngợi có cánh trên mạng xã hội vốn tràn ngập trong những ngày qua, không phải sau khi giành vé dự U17 World Cup 2026 mà trước đó, từ lúc đánh bại U17 Australia ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026.

Rõ ràng, muốn thắng đối thủ, U17 Việt Nam phải “hạ” được đôi chân xuống mặt đất, cái đầu không được lâng lâng cảm xúc, tơ tưởng đến những mỹ từ mà dư luận lục tung bộ nhớ để chắt lọc nên.

Nhận thấy được mối tác hại có thể đến với các cầu thủ, nên trong buổi nói chuyện động viên U17 Việt Nam, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn thẳng khuyên nhủ các cầu thủ về rủi ro của mạng xã hội một khi chìm đắng theo những ca từ bay bỏng. Hãy bỏ điện thoại xuống, hãy loại ngay tư tưởng “sống ảo” để trở về với thực tế cho đôi chân bám sát mặt đất ở mỗi bước chạy.

Một khi tìm được sự cân bằng về tâm lý, U17 Việt Nam sẽ không bị lạc bước về chuyên môn.