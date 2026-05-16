U17 Việt Nam: Không phải có vé đi World Cup là thỏa mãn

U17 Việt Nam được HLV Cristiano Roland yêu cầu giữ sự tập trung tối đa khi đối đầu với U17 Australia ở tứ kết U17 châu Á 2026.

HLV Roland yêu cầu U17 Việt Nam phải thận trọng trước U17 Australia. Ảnh: VFF.

Trước buổi tập chiều 15/5, HLV Cristiano Roland cho biết U17 Việt Nam đang có tinh thần rất tốt sau khi vượt qua vòng bảng và giành suất dự U17 World Cup 2026. Theo chiến lược gia người Brazil, sự tự tin là điều tích cực, nhưng toàn đội cần duy trì tính tổ chức và kỷ luật đã thể hiện xuyên suốt giải đấu.

“Các cầu thủ đang vui và tự tin hơn sau thành tích vừa qua. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải giữ được tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết trong lối chơi. Đó là nền tảng giúp đội tiến xa hơn”, ông nói.

Đối thủ của U17 Việt Nam ở tứ kết là U17 Australia, đội bóng từng để thua 1-2 trước thầy trò HLV Roland tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026. Dù vậy, nhà cầm quân này cho rằng đối thủ đã có những điều chỉnh đáng kể và sẽ mang đến thử thách hoàn toàn khác.

U17 Việt Nam đang có trạng thái tinh thần thoải mái sau khi giành vé vào tứ kết. Ảnh: VFF.

“U17 Australia hiện tại mạnh hơn và có sự thay đổi nhất định. Đây sẽ là trận đấu khó khăn, đòi hỏi chúng tôi phải chơi với phong độ cao nhất”, ông nhận định.

HLV Roland đặc biệt nhấn mạnh yếu tố tập trung khi bước vào vòng knock-out. Theo ông, các cầu thủ trẻ cần tránh tâm lý chủ quan, nhất là khi vừa đạt được cột mốc lớn với tấm vé dự World Cup.

“Các đối thủ ở giải đều rất mạnh. Nếu không duy trì sự tập trung, tổ chức tốt và tinh thần tập thể, chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Các cầu thủ hiểu điều đó qua từng trận đấu đã trải qua”, ông nói thêm.

Chiến lược gia người Brazil cũng khẳng định mục tiêu của U17 Việt Nam không dừng lại ở tấm vé dự World Cup. Khi đã có cơ hội tiến sâu, toàn đội cần nỗ lực tối đa để tận dụng cơ hội. "Mục tiêu của chúng tôi là luôn trở nên cạnh tranh hơn sau mỗi trận đấu. Khi đã có cơ hội tiến xa hơn, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Tôi hy vọng ngày mai, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần tích cực hiện tại, toàn đội sẽ biến điều đó thành nguồn năng lượng để cố gắng nhiều hơn và cống hiến hết mình trên sân".

Trong buổi tập chiều 15/5 tại Jeddah, U17 Việt Nam hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu. Ban huấn luyện ưu tiên các bài tập hồi phục thể lực, cân bằng trạng thái sau chuỗi trận dày đặc, đồng thời duy trì tinh thần thoải mái nhưng vẫn đảm bảo sự tập trung.

Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia diễn ra lúc 20h ngày 16/5 theo giờ địa phương (0h ngày 17/5 giờ Việt Nam). Nếu hòa sau 90 phút, hai đội sẽ bước thẳng vào loạt luân lưu để xác định đội vào bán kết.

Lịch thi đấu tứ kết U17 châu Á của U17 Việt Nam. Ảnh: VFF.