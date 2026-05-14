U17 Việt Nam tạo thành tích mới tại giải châu Á

U17 Việt Nam tiếp tục tạo nên cột mốc đáng nhớ cho bóng đá trẻ nước nhà khi chính thức giành vé tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2027 mà không cần thi đấu vòng loại.

Việt Nam có vé đi thẳng đến VCK U17 châu Á 2027. Ảnh: AFC

Thành tích đặc biệt này đến sau chiến thắng kịch tính 3-2 của U17 Việt Nam trước U17 UAE ở lượt trận cuối bảng C tại vòng chung kết U17 châu Á 2026. Kết quả đó giúp thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn thành mục tiêu đề ra từ đầu giải, gồm giành vé vào tứ kết, đoạt suất dự U17 World Cup 2026 và được đặc cách tham dự thẳng vòng chung kết U17 châu Á 2027.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), 8 đội tuyển góp mặt ở vòng tứ kết U17 châu Á 2026 sẽ đồng thời nhận vé trực tiếp dự vòng chung kết U17 châu Á 2027. Bên cạnh U17 Việt Nam, 7 đội tuyển khác cũng có vé vào thẳng vòng chung kết năm sau gồm chủ nhà Saudi Arabia, Nhật Bản, Uzbekistan, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam không phải trải qua vòng loại để góp mặt ở sân chơi số một châu lục cấp độ trẻ. Thành tích này được xem là bước tiến lớn của bóng đá Việt Nam sau nhiều năm chú trọng phát triển công tác đào tạo trẻ và xây dựng hệ thống thi đấu bài bản.

Bên cạnh đó, việc liên tiếp đạt thành tích cao ở cấp độ U17 cũng cho thấy lứa cầu thủ trẻ hiện tại đang sở hữu tiềm năng rất lớn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam không chỉ gây ấn tượng bởi tinh thần thi đấu quả cảm mà còn thể hiện lối chơi gắn kết và đầy tự tin trước các đối thủ mạnh của châu lục.

Highlights U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam xuất sắc thắng U17 UAE 3-2 ở lượt cuối bảng C VCK U17 châu Á 2026.