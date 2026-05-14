Nadal tranh cử chủ tịch Real?

Rafael Nadal mới đây lên tiếng về tin đồn tranh cử chủ tịch Real Madrid sau khi Florentino Perez kích hoạt cuộc bầu cử mới tại Bernabeu.

Nadal từ lâu nổi tiếng là một Madridista cuồng nhiệt.

Tương lai thượng tầng Real Madrid đang trở thành chủ đề nóng tại Tây Ban Nha sau khi Florentino Perez chính thức công bố cuộc bầu cử chủ tịch mới.

Trong làn sóng đồn đoán xuất hiện ngay sau thông báo này, Rafael Nadal bất ngờ được nhắc tới như ứng viên tiềm năng kế nhiệm vị chủ tịch quyền lực của "Los Blancos".

Tuy nhiên, huyền thoại quần vợt người Tây Ban Nha nhanh chóng phủ nhận mọi thông tin liên quan. Trên mạng xã hội, Nadal khẳng định không có ý định tham gia cuộc đua quyền lực tại sân Bernabeu.

"Tôi đọc được nhiều tin tức liên kết mình với khả năng tranh cử chủ tịch Real Madrid. Tôi muốn làm rõ rằng điều đó không đúng", Nadal viết.

Sự xuất hiện của Nadal trong các tin đồn không gây bất ngờ. Tay vợt sở hữu 22 danh hiệu Grand Slam từ lâu nổi tiếng là một Madridista cuồng nhiệt. Anh thường xuyên xuất hiện tại khu VIP sân Bernabeu và có mối quan hệ thân thiết với giới lãnh đạo đội bóng Hoàng gia.

Sau khi Perez xác nhận tổ chức bầu cử, truyền thông Tây Ban Nha lập tức tìm kiếm những gương mặt đủ sức tạo ra đối trọng với vị chủ tịch đã gắn bó gần hai thập niên cùng Real Madrid.

Trong mắt nhiều CĐV, Nadal là biểu tượng hoàn hảo nhờ danh tiếng toàn cầu, tầm ảnh hưởng lớn và tình yêu đặc biệt dành cho CLB.

Dẫu vậy, Nadal không muốn bước vào chính trường bóng đá ở thời điểm hiện tại. Theo quy định của Real Madrid, ứng viên chủ tịch phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu khắt khe về tư cách hội viên cũng như năng lực tài chính.

Trong khi Nadal rút lui khỏi mọi đồn đoán, Enrique Riquelme đang nổi lên như ứng viên có khả năng đối đầu Perez nếu cuộc bầu cử thực sự xuất hiện cạnh tranh. Tuy nhiên, với vị thế hiện tại, Florentino Perez vẫn được xem là nhân vật gần như không thể bị đánh bại tại Bernabeu.

Chủ tịch Real làm dậy sóng bóng đá Tây Ban Nha Đêm 12/5, tại cuộc họp báo bất thường tại Madrid. Chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez có những phát biểu gây tranh cãi trước báo giới.