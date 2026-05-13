Rodri được chọn mở kỷ nguyên mới ở Real

Real Madrid được cho là sẵn sàng đưa Jose Mourinho trở lại ghế nóng, đồng thời kích hoạt thương vụ "bom tấn" Rodri sau mùa giải biến động.

Theo TEAMtalk, Mourinho và Chủ tịch Florentino Perez đạt được sự đồng thuận về định hướng xây dựng đội hình mới tại sân Bernabeu. Một trong những mục tiêu hàng đầu là đưa Rodri rời Manchester City để trở thành thủ lĩnh tuyến giữa của Real Madrid trong kỷ nguyên mới.

Nguồn tin cho biết Mourinho lẫn Perez tin rằng Real Madrid chưa bao giờ thật sự tìm được người thay thế tầm ảnh hưởng mà Toni Kroos và Luka Modric để lại. Vì thế, Rodri được xem là mảnh ghép hoàn hảo để tái thiết khu trung tuyến nhờ khả năng điều tiết, kiểm soát thế trận và tố chất thủ lĩnh.

Tiền vệ người Tây Ban Nha hiện còn hợp đồng với Man City tới năm 2027 và được đánh giá là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Năm 2024, Rodri giành Quả bóng vàng sau mùa giải lịch sử cùng Man City với cú ăn ba Champions League, Premier League và FA Cup.

Đây cũng là mẫu cầu thủ Real Madrid muốn đưa về để mở ra chu kỳ thành công mới sau mùa giải gây thất vọng. Dù La Liga 2025/26 vẫn còn ba vòng đấu, đội chủ sân Bernabeu sớm bước vào quá trình cải tổ toàn diện.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, HLV Alvaro Arbeloa sẽ bị thay thế sau hàng loạt biến động nội bộ, gồm những vụ xô xát giữa các cầu thủ trong phòng thay đồ. Nếu Mourinho trở lại Bernabeu, đây hứa hẹn là một trong những màn tái hợp gây chú ý nhất bóng đá châu Âu hè 2026.

