Rodri được chọn mở kỷ nguyên mới ở Real

  • Thứ tư, 13/5/2026 17:46 (GMT+7)
  11 giờ trước

Real Madrid được cho là sẵn sàng đưa Jose Mourinho trở lại ghế nóng, đồng thời kích hoạt thương vụ "bom tấn" Rodri sau mùa giải biến động.

Jose Mourinho và Real Madrid đồng thuận trong việc chiêu mộ Rodri.

Theo TEAMtalk, Mourinho và Chủ tịch Florentino Perez đạt được sự đồng thuận về định hướng xây dựng đội hình mới tại sân Bernabeu. Một trong những mục tiêu hàng đầu là đưa Rodri rời Manchester City để trở thành thủ lĩnh tuyến giữa của Real Madrid trong kỷ nguyên mới.

Nguồn tin cho biết Mourinho lẫn Perez tin rằng Real Madrid chưa bao giờ thật sự tìm được người thay thế tầm ảnh hưởng mà Toni Kroos và Luka Modric để lại. Vì thế, Rodri được xem là mảnh ghép hoàn hảo để tái thiết khu trung tuyến nhờ khả năng điều tiết, kiểm soát thế trận và tố chất thủ lĩnh.

Tiền vệ người Tây Ban Nha hiện còn hợp đồng với Man City tới năm 2027 và được đánh giá là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Năm 2024, Rodri giành Quả bóng vàng sau mùa giải lịch sử cùng Man City với cú ăn ba Champions League, Premier League và FA Cup.

Đây cũng là mẫu cầu thủ Real Madrid muốn đưa về để mở ra chu kỳ thành công mới sau mùa giải gây thất vọng. Dù La Liga 2025/26 vẫn còn ba vòng đấu, đội chủ sân Bernabeu sớm bước vào quá trình cải tổ toàn diện.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, HLV Alvaro Arbeloa sẽ bị thay thế sau hàng loạt biến động nội bộ, gồm những vụ xô xát giữa các cầu thủ trong phòng thay đồ. Nếu Mourinho trở lại Bernabeu, đây hứa hẹn là một trong những màn tái hợp gây chú ý nhất bóng đá châu Âu hè 2026.

Isco bật khóc khi Real Betis thắng Elche 2-1 ở vòng 36 La Liga để chính thức giành vé dự Champions League mùa tới.

Huyền thoại Real công khai phản đối Mourinho

Huyền thoại Iker Casillas không muốn Jose Mourinho trở lại Real Madrid giữa lúc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha rơi vào khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng.

21 giờ trước

Mourinho ra điều kiện với Real Madrid

Jose Mourinho sẵn sàng trở lại Bernabeu nhưng muốn có tiếng nói trong chuyển nhượng và quyền kiểm soát chặt chẽ phòng thay đồ.

Mourinho bất lực nhìn Benfica hụt hơi

Jose Mourinho cùng Benfica bất bại từ đầu mùa, nhưng họ phải trả giá vì những trận hoà chí mạng, điển hình là màn chia điểm trước Braga ở vòng 33 giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

Minh Nghi

Mourinho Mourinho Luka Modric Mourinho

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

U17 Việt Nam lần đầu giành vé dự World Cup

Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam thắng UAE 3-2 ở lượt trận cuối vòng bảng, qua đó giành vé vào vòng tứ kết giải châu Á và tấm vé dự World Cup U17 diễn ra tại Qatar.

