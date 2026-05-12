Mourinho ra điều kiện với Real Madrid

  • Thứ ba, 12/5/2026 09:21 (GMT+7)
Jose Mourinho sẵn sàng trở lại Bernabeu nhưng muốn có tiếng nói trong chuyển nhượng và quyền kiểm soát chặt chẽ phòng thay đồ.

Theo AS, Real Madrid đang đẩy mạnh kế hoạch đưa Jose Mourinho trở lại ghế HLV trưởng thay Arbeloa sau mùa giải thất vọng 2025/26. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha hiện nổi lên như ứng viên số một trong danh sách của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Tính đến lúc này, các cuộc tiếp xúc mới chỉ diễn ra giữa người đại diện Jorge Mendes và ban lãnh đạo Real Madrid. Mourinho chưa trực tiếp đàm phán với CLB cũ bởi ông muốn tập trung hoàn toàn cho Benfica đến hết mùa giải.

Đội bóng Bồ Đào Nha vẫn còn cơ hội giành vé dự Champions League và Mourinho chưa muốn phân tâm. Benfica sẽ khép lại mùa giải vào cuối tuần ngày 16-17/5. Sau thời điểm đó, tương lai của “Người đặc biệt” mới được định đoạt.

AS cho biết Benfica gửi đề nghị gia hạn hợp đồng cho Mourinho. Dù vậy, viễn cảnh trở lại Bernabeu đủ sức khiến mọi kế hoạch thay đổi.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha tiết lộ Mourinho có hai yêu cầu quan trọng nếu nhận lời dẫn dắt Real Madrid lần thứ hai trong sự nghiệp.

Đầu tiên, ông muốn được tham gia vào quá trình xây dựng đội hình. Mourinho không yêu cầu quyết định trực tiếp tên cầu thủ cần mua, nhưng muốn có tiếng nói về những vị trí cần bổ sung. Theo đánh giá của ông, đội hình Real Madrid hiện mất cân bằng nghiêm trọng giữa các tuyến.

Trong giai đoạn đầu dẫn dắt Real Madrid, Mourinho từng tác động lớn tới chính sách chuyển nhượng của CLB. Những cái tên như Luka Modric, Sami Khedira hay Mesut Ozil đều được đưa về theo định hướng chiến lược của ông và sau đó trở thành nhân tố quan trọng.

Yêu cầu còn lại liên quan tới quyền kiểm soát nội bộ đội bóng. Mourinho muốn mọi cấp bậc trong CLB phải được tôn trọng, đồng thời khu vực đội một cần nằm dưới sự quản lý tuyệt đối của ban huấn luyện.

Mục tiêu của ông là tránh tái diễn những vấn đề gây bất ổn trong phòng thay đồ Real Madrid mùa này, đặc biệt là các căng thẳng liên quan tới Vinicius và Xabi Alonso.

Real Madrid hiện có khoảng 10 ngày sau khi Benfica kết thúc mùa giải để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 3 triệu euro dành cho Mourinho.

Hà Trang

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

