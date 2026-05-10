Tương lai Mourinho sắp được định đoạt

Jose Mourinho khẳng định đang tập trung cho Benfica nhưng để ngỏ khả năng quyết định tương lai sau ngày 17/5.

Mourinho muốn đàm phán khi mùa giải của Benfica khép lại.

Giữa lúc Real Madrid chìm trong khủng hoảng và liên tục xuất hiện tin đồn thay tướng, Mourinho lần đầu trực tiếp lên tiếng về khả năng trở lại Bernabeu. Trong buổi họp báo trước trận Benfica gặp Braga vào rạng sáng 12/5, chiến lược gia người Bồ Đào Nha phủ nhận việc đàm phán với Real Madrid.

"Mọi người tiếp tục nói về Real Madrid, còn tôi vẫn né tránh chủ đề đó một cách chân thành. Tôi chưa hề liên hệ với chủ tịch hay bất kỳ lãnh đạo nào của Real Madrid", Mourinho phát biểu.

Dù vậy, "Người đặc biệt" xác nhận ông sẽ bàn về tương lai sau khi mùa giải tại Bồ Đào Nha kết thúc. "Trong giai đoạn cuối mùa, tôi không nói chuyện với bất kỳ ai. Sau trận cuối cùng gặp Estoril, tôi sẽ có một tuần tự do để trao đổi với những người tôi muốn", Mourinho nói thêm.

Phát biểu của Mourinho xuất hiện đúng thời điểm Real Madrid rơi vào giai đoạn hỗn loạn nhất mùa giải. Đội bóng Hoàng gia đứng trước nguy cơ trắng tay, phòng thay đồ liên tục xuất hiện mâu thuẫn, còn tương lai HLV Alvaro Arbeloa bị đặt dấu hỏi lớn.

Theo AS, các cuộc trao đổi cho khả năng Mourinho trở lại Bernabeu diễn ra thông qua siêu cò Jorge Mendes.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo Real Madrid được cho thay đổi quan điểm. Nếu trước đây khả năng tái hợp Mourinho bị xem là không thể, hiện nhiều lãnh đạo tại Bernabeu tin rằng ông là lựa chọn phù hợp nhất để tái thiết đội bóng và ổn định phòng thay đồ.

Dù chưa có thỏa thuận chính thức nào được ký kết, truyền thông Tây Ban Nha cho rằng thương vụ này chỉ còn là vấn đề thời gian.

