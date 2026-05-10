Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tương lai Mourinho sắp được định đoạt

  • Chủ nhật, 10/5/2026 19:31 (GMT+7)
  • 22 giờ trước

Jose Mourinho khẳng định đang tập trung cho Benfica nhưng để ngỏ khả năng quyết định tương lai sau ngày 17/5.

Mourinho muốn đàm phán khi mùa giải của Benfica khép lại.

Giữa lúc Real Madrid chìm trong khủng hoảng và liên tục xuất hiện tin đồn thay tướng, Mourinho lần đầu trực tiếp lên tiếng về khả năng trở lại Bernabeu. Trong buổi họp báo trước trận Benfica gặp Braga vào rạng sáng 12/5, chiến lược gia người Bồ Đào Nha phủ nhận việc đàm phán với Real Madrid.

"Mọi người tiếp tục nói về Real Madrid, còn tôi vẫn né tránh chủ đề đó một cách chân thành. Tôi chưa hề liên hệ với chủ tịch hay bất kỳ lãnh đạo nào của Real Madrid", Mourinho phát biểu.

Dù vậy, "Người đặc biệt" xác nhận ông sẽ bàn về tương lai sau khi mùa giải tại Bồ Đào Nha kết thúc. "Trong giai đoạn cuối mùa, tôi không nói chuyện với bất kỳ ai. Sau trận cuối cùng gặp Estoril, tôi sẽ có một tuần tự do để trao đổi với những người tôi muốn", Mourinho nói thêm.

Phát biểu của Mourinho xuất hiện đúng thời điểm Real Madrid rơi vào giai đoạn hỗn loạn nhất mùa giải. Đội bóng Hoàng gia đứng trước nguy cơ trắng tay, phòng thay đồ liên tục xuất hiện mâu thuẫn, còn tương lai HLV Alvaro Arbeloa bị đặt dấu hỏi lớn.

Theo AS, các cuộc trao đổi cho khả năng Mourinho trở lại Bernabeu diễn ra thông qua siêu cò Jorge Mendes.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo Real Madrid được cho thay đổi quan điểm. Nếu trước đây khả năng tái hợp Mourinho bị xem là không thể, hiện nhiều lãnh đạo tại Bernabeu tin rằng ông là lựa chọn phù hợp nhất để tái thiết đội bóng và ổn định phòng thay đồ.

Dù chưa có thỏa thuận chính thức nào được ký kết, truyền thông Tây Ban Nha cho rằng thương vụ này chỉ còn là vấn đề thời gian.

Mourinho ra 10 điều kiện trở lại Real Madrid

Jose Mourinho được cho là đưa ra tới 10 yêu cầu cứng rắn tới Real Madrid, trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chìm sâu vào khủng hoảng.

06:47 9/5/2026

Florentino Perez 'bật đèn xanh' cho Mourinho

Chủ tịch Florentino Perez được cho là đang nghiêng về khả năng đưa Jose Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid cho mùa giải 2026/27 sau những diễn biến tệ hại gần đây.

05:25 9/5/2026

Real sa thải Arbeloa, Mourinho tiến sát cánh cửa Bernabeu

Alvaro Arbeloa sẽ rời Real Madrid vào tháng 6 do đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có những kế hoạch khác cho mùa giải tới.

05:24 9/5/2026

Kroos chính là người Real Madrid cần lúc này Trong buổi phỏng vấn hôm 8/5, danh thủ người Đức không ngần ngại chỉ trích các hậu bối tại Real Madrid. Những phát ngôn này cũng bóng gió về tương lai của anh tại Real Madrid.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Mourinho Mourinho Benfica Real Madrid Jorge Mendes Jose Mourinho

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Dan sao rot gia the tham sau mot mua hinh anh

Dàn sao rớt giá thê thảm sau một mùa

53 phút trước 16:19 11/5/2026

0

Chuyên trang Transfermarkt vừa có đợt cập nhật giá của hơn 200 cầu thủ, trong đó nổi lên những ngôi sao bị rớt giá mạnh so với giai đoạn đầu mùa.

Con trai Ronaldo duoc san don hinh anh

Con trai Ronaldo được săn đón

54 phút trước 16:18 11/5/2026

0

Cristiano Ronaldo Jr. tiếp tục thu hút sự chú ý của bóng đá châu Âu khi vừa có quãng thời gian thử việc tại học viện Real Madrid.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý