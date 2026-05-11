Giờ thì Mourinho đến Real để làm gì?

Real Madrid lúc này không chỉ thiếu một HLV giỏi, họ còn đang thiếu cả bản sắc, lòng tự trọng và một cuộc cách mạng toàn diện.

Real Madrid đánh mất chính mình.

Rạng sáng 11/5, Real Madrid thua Barcelona 0-2 ở trận El Clasico thuộc vòng 35 La Liga. Nhưng tỷ số ấy vẫn còn nhẹ nhàng nếu nhìn vào sự hỗn loạn mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thể hiện tại Camp Nou.

Đó không còn là hình ảnh của một tập thể từng thống trị châu Âu. Real Madrid bây giờ giống một đội bóng mất phương hướng, thiếu năng lượng và gần như không còn tinh thần chiến đấu.

Ngay cả những màn va chạm trên sân cũng mang cảm giác gượng ép, như thể các cầu thủ cố tạo ra chút phản kháng cuối cùng để che giấu bộ mặt bạc nhược. Điều đáng lo hơn là cuộc khủng hoảng ấy không còn nằm riêng ở chuyên môn.

Vụ xô xát giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni trong phòng thay đồ chỉ là phần nổi của tảng băng.

Những tin đồn về sự chia rẽ trong phòng thay đồ, thái độ thất vọng của các trụ cột và bầu không khí nặng nề quanh Bernabeu đang bào mòn Real Madrid từng ngày.

Trong bối cảnh đó, cái tên Jose Mourinho bất ngờ xuất hiện như “cứu cánh” cuối cùng. Nhưng Mourinho có còn thực sự phù hợp với thời cuộc tại Real?

Có lẽ không.

Đội bóng Hoàng gia cần một cuộc cách mạng triệt để từ mọi hướng.

Real Madrid hiện tại không cần thêm một biểu tượng để xoa dịu cảm xúc của CĐV. Họ cần một kế hoạch tái thiết nghiêm túc.

Mourinho từng đặt nền móng cho giai đoạn hoàng kim của Real Madrid hiện đại. Ông tạo ra tập thể giàu cá tính, khát khao chiến thắng và đủ sức đối đầu Barcelona mạnh nhất lịch sử. Nhưng bóng đá đã thay đổi.

Vấn đề của Real Madrid lúc này không chỉ nằm ở băng ghế huấn luyện. Đội bóng đang thiếu cấu trúc, thiếu sự ổn định và thiếu cả động lực từ những ngôi sao lớn nhất.

Kylian Mbappe vắng mặt trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Vinicius Junior và Jude Bellingham gần như biến mất giữa áp lực khổng lồ tại Camp Nou. Còn HLV Alvaro Arbeloa bất lực trong việc tạo ra phản ứng mang tính bước ngoặt.

Một tập thể như vậy sẽ không thể thay đổi chỉ bằng hào quang từ Mourinho.

Đưa “Người đặc biệt” trở lại lúc này chẳng khác nào đặt ông vào một phòng thay đồ đang rạn nứt và yêu cầu tái hiện phép màu cũ. Nhưng Real Madrid của năm 2026 không còn là Real Madrid mà Mourinho từng xây dựng hơn một thập kỷ trước.

Bernabeu cần một cuộc cách mạng dài hơi, triệt để và cần thời gian để mọi thứ vận hành trơn tru.

Nếu không, bất kỳ HLV nào, kể cả Mourinho xuất hiện cũng chỉ trở thành vật hi sinh tiếp theo giữa đống đổ nát của một đế chế đang sụp xuống.

