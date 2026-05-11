Nỗi buồn lớn nhất của Real Madrid mang tên Alexander-Arnold

Thất bại 0-2 trước Barcelona trong trận El Clasico không chỉ khiến Real Madrid chính thức vẫy cờ trắng trong cuộc đua vô địch.

Alexander-Arnold chưa ghi bàn nào trong màu áo Real Madrid.

Giữa nỗi thất vọng tập thể tại Bernabeu, có một cầu thủ phải đối diện với cú sốc lớn hơn tất cả: Trent Alexander-Arnold, người từng đánh đổi vùng an toàn ở Liverpool để theo đuổi giấc mơ Madrid nhưng đang chìm trong những tháng ngày nhạt nhòa.

Real Madrid trở thành vật trang trí cho ngày đăng quang của Barcelona

El Clasico lẽ ra phải là trận chiến cuối cùng níu kéo hy vọng cho Real Madrid. Nhưng rốt cuộc, nó lại trở thành dấu chấm hết cho mùa giải của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Barcelona đánh bại đại kình địch 2-0 để không chỉ khẳng định vị thế số một, mà còn chính thức kết thúc sớm cuộc đua vô địch.

Khoảng cách 14 điểm khi mùa giải chỉ còn ba vòng đấu khiến mọi hy vọng của Real Madrid tan biến. Ba trận thủ tục đó chỉ còn là những cuộc dạo bước nặng nề trước khi mùa giải chính thức hạ màn, những trận đấu tra tấn trừng phạt đội quân thất bại bạc nhược.

Nỗi đau của Real Madrid không chỉ đến từ việc trắng tay mùa thứ hai liên tiếp mà còn bởi cách họ thất bại. Trong ngày Barcelona nâng cao chiếc cúp vô địch, Los Blancos bị biến thành nhân vật phụ bất đắc dĩ, một “vật trang trí” cho màn ăn mừng của đối thủ truyền kiếp.

Sẽ có nhiều chỉ trích hướng về Kylian Mbappe, bản hợp đồng đình đám nhất của Real Madrid kể từ thời Cristiano Ronaldo, Gareth Bale. Người hâm mộ kỳ vọng tiền đạo người Pháp sẽ tạo ra khác biệt ở những trận cầu quyết định, nhưng rốt cuộc anh không thể cứu vãn một tập thể chơi thiếu ổn định.

Tuy nhiên, Mbappe ít nhất cũng đã có hai danh hiệu cùng Real Madrid là Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Mbappe cũng có thể tự hào là người ghi bàn nhiều nhất cho Real Madrid trong 2 mùa về khoác áo. Quan trọng hơn, vị trí của Mbappe ở tuyển Pháp gần như không thể bị đe dọa.

Những ngôi sao khác như Vinicius Junior, Jude Bellingham, Thibaut Courtois hay "đôi bạn" Federico Valverde - Aurelien Tchouameni cũng vậy. Họ sẽ có ít ngày để nuốt trôi thất vọng trước khi tập trung cho mục tiêu lớn hơn: World Cup 2026. Ít nhất, họ vẫn còn một sân khấu lớn phía trước để hướng tới, để ước mơ.

Alexander-Arnold mất suất dự World Cup.

Canh bạc Alexander-Arnold trở thành bi kịch

Nhưng với Trent Alexander-Arnold, nỗi buồn sau El Clasico dường như sâu hơn tất cả. Chỉ cách đây một năm, hậu vệ người Anh là cái tên phủ sóng khắp mặt báo. Quyết định rời Liverpool để chuyển tới Bernabeu từng gây tranh cãi dữ dội.

Alexander-Arnold chấp nhận bước khỏi vùng an toàn, đối diện áp lực khổng lồ để tìm kiếm một chương mới trong sự nghiệp. Nhưng thay vì trở thành mắt xích hoàn hảo tại Real Madrid, anh đang sống trong trạng thái lửng lơ đầy thất vọng.

Công bằng mà nói, Alexander-Arnold không chơi tệ đến mức bị xem là “bom xịt”. Real Madrid cũng không có dấu hiệu muốn đẩy anh đi theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ anh không còn là chính mình.

Tại La Liga mùa này, hậu vệ người Anh mới có 13 lần ra sân, chỉ 6 trận đá chính với hơn 1.000 phút thi đấu. Thành tích 0 bàn thắng và 3 kiến tạo là quá khiêm tốn nếu so với hình ảnh một trong những hậu vệ sáng tạo nhất thế giới tại Liverpool. Mùa trước ở Anfield, Alexander-Arnold còn ghi 3 bàn và kiến tạo 6 lần, những con số phản ánh tầm ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều.

Trớ trêu thay, ngay cả trong trận El Clasico, khi Real Madrid thi đấu bế tắc, Alexander-Arnold lại là một trong số ít điểm sáng. Anh được chấm điểm cao nhất đội hình Real Madrid, thậm chí nổi bật hơn nhiều cầu thủ bên phía Barcelona ở cùng hành lang cánh.

Nhưng bóng đá vốn tàn nhẫn. Trong ngày đội bóng thất bại, chẳng ai còn đủ kiên nhẫn để nói về màn trình diễn cá nhân.

Sự nhạt nhòa kéo dài của Alexander-Arnold giờ đây đã dẫn tới hệ quả đau đớn hơn. HLV Thomas Tuchel quyết định gạch tên anh khỏi danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026, cú sốc lớn với cầu thủ từng được xem là tương lai nơi hành lang phải của “Tam sư”.

Trong khi nhiều đồng đội ở Real Madrid vẫn có cơ hội tìm vui trên sân khấu World Cup, mùa hè của Alexander-Arnold có thể chỉ là những ngày lặng lẽ ngồi trước màn hình, dõi theo giải đấu lớn nhất hành tinh với cảm giác tiếc nuối.

Giấc mơ Bernabeu từng được kỳ vọng sẽ nâng tầm sự nghiệp của anh. Nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, nó đang giống một canh bạc đầy đắng cay hơn là bước tiến trong sự nghiệp.