Đế chế Real Madrid sụp đổ ở Camp Nou

Real Madrid khép lại tuần lễ đen tối bằng thất bại bất lực trước Barcelona, trong ngày mọi vấn đề của họ bị phơi bày giữa Camp Nou.

Real Madrid trắng tay mùa này.

Không cần đến một màn hủy diệt tỷ số, Barcelona vẫn khiến Real Madrid gục ngã theo cách đau đớn nhất. Một trận thua 0-2 ở Camp Nou đủ để khẳng định khoảng cách khổng lồ giữa hai đội lúc này. Quan trọng hơn, nó cho thấy đế chế từng thống trị châu Âu đang mục ruỗng từ bên trong.

Barcelona vô địch La Liga ngay trước mặt đại kình địch. Camp Nou mở hội trong tiếng hát “campeones”, còn Real Madrid bước khỏi sân với hình ảnh của một tập thể kiệt quệ cả chuyên môn lẫn tinh thần. Đây không còn là thất bại đơn thuần của một trận El Clasico. Nó giống bản cáo trạng dành cho toàn bộ mùa giải hỗn loạn của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Chỉ vài ngày trước trận đấu, Madrid chìm trong hàng loạt vụ việc gây sốc. Từ cú tát của Antonio Rudiger dành cho Carreras đến cuộc ẩu đả giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni, thứ được cho là khiến tiền vệ người Uruguay phải nhập viện sau cú va đầu vào bàn. Dù nội bộ Real Madrid cố gắng phủ nhận, mọi thông tin rò rỉ đều cho thấy phòng thay đồ Bernabeu vỡ vụn.

Alvaro Arbeloa xuất hiện như người phải dọn đống đổ nát hơn là một HLV trưởng đúng nghĩa. Ông xử lý khủng hoảng bằng những phát ngôn gây tranh cãi, thậm chí còn nhắc đến chuyện “từng có đồng đội đánh nhau bằng gậy golf”. Đó không phải hình ảnh của một đội bóng lớn đang hướng tới cuộc lật đổ Barcelona. Nó là dấu hiệu của sự bất lực.

Real Madrid gục ngã từ trước El Clasico

Thực tế, Real Madrid đã thua từ trước khi bóng lăn ở Camp Nou.

Họ bước vào trận đấu với trạng thái tinh thần suy sụp, thiếu vắng Valverde, không có Kylian Mbappe và mang theo bầu không khí độc hại kéo dài suốt tuần lễ vừa qua. Dean Huijsen thậm chí chấn thương ngay trước giờ thi đấu dù ban đầu có tên trong đội hình xuất phát.

Trong khi đó, Barcelona lại mang dáng dấp của một nhà vô địch thực thụ. Hansi Flick mất nhiều trụ cột, nhưng đội bóng của ông vẫn vận hành trơn tru, giàu năng lượng và đầy tính tổ chức. Điều lớn nhất Barca có lúc này là sự đoàn kết, thứ Real Madrid gần như đánh mất hoàn toàn.

Barcelona vô địch vì họ xứng đáng.

Ngay từ những phút đầu, sự khác biệt đã hiện rõ. Barca pressing dữ dội, chơi với tốc độ cao và liên tục bóp nghẹt hàng tiền vệ Real Madrid. Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ áo trắng di chuyển rời rạc, thiếu kết nối và gần như không có phản ứng khi bị dồn ép.

Hai bàn thắng trong 20 phút đầu giống cú đấm trực diện vào lòng kiêu hãnh của Real Madrid. Nhưng điều đáng nói hơn là phản ứng của họ sau đó. Không có cuộc vùng dậy, không có cơn thịnh nộ quen thuộc của đội bóng từng nhiều lần sống sót ở Champions League. Real Madrid chơi như thể họ chỉ muốn trận đấu kết thúc càng sớm càng tốt.

Camp Nou hiểu điều đó. Những tiếng hô “đánh nhau đi” vang xuống khán đài như lời chế giễu dành cho phòng thay đồ hỗn loạn của đội khách. Đến cuối trận, khi quả bóng bãi biển xuất hiện trên sân và khiến trận đấu tạm dừng ít giây, nó trở thành hình ảnh biểu tượng cho sự bất lực của Real Madrid.

Họ không còn khiến đối thủ sợ hãi. Ngược lại, Real Madrid lúc này trở thành trò cười.

Florentino Perez đối diện thất bại lớn nhất

Điều nguy hiểm nhất với Real Madrid không nằm ở thất bại trước Barcelona. Nó nằm ở việc đội bóng này đang đánh mất bản sắc.

Trong nhiều năm, Real Madrid luôn sống bằng cá tính lớn, niềm kiêu hãnh và khả năng vượt nghịch cảnh. Ngay cả khi chơi tệ, họ vẫn biết cách tạo cảm giác rằng mình có thể lật ngược mọi thứ. Nhưng đội bóng của Arbeloa hiện tại hoàn toàn không có điều đó. Họ mong manh, dễ vỡ và đầy nghi kỵ lẫn nhau.

Nội bộ Real Madrid đang xáo xào.

Câu chuyện về Mbappe càng khiến bức tranh thêm u ám. Tiền đạo người Pháp đang trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội từ CĐV. Một bản kiến nghị yêu cầu anh rời CLB thu hút hàng chục triệu chữ ký là điều chưa từng có với một siêu sao được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Bernabeu.

Tệ hơn, thời điểm Mbappe theo dõi El Clasico cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Theo bài đăng của chính anh, lúc bật TV lên thì Real Madrid đã bị dẫn 0-2. Chi tiết ấy như nhát dao cuối cùng với người hâm mộ Madrid, những người muốn nhìn thấy thủ lĩnh tương lai đồng hành cùng đội bóng trong thời khắc khó khăn nhất.

Ở chiều ngược lại, Barcelona đang bước vào kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn. Flick xây dựng được tập thể giàu năng lượng, kỷ luật và biết hy sinh vì nhau. Barca không chỉ thắng Real Madrid trên bảng tỷ số. Họ thắng ở tinh thần, cách vận hành và cả tương lai. Đó mới là điều khiến Bernabeu lo sợ nhất.

Khi trọng tài Hernandez Hernandez thổi còi mãn cuộc mà không bù thêm nổi một giây, mọi thứ coi như khép lại. Không ai còn tin Real Madrid có thể thay đổi điều gì ở trận đấu ấy nữa.

Một đêm Camp Nou đăng quang. Một đêm Barcelona bước lên đỉnh La Liga. Và cũng là đêm Real Madrid chính thức chạm đáy của cuộc khủng hoảng lớn nhất nhiều năm qua.