Thắng 14-1, CLB Malaysia san bằng kỷ lục thế giới với 108 trận bất bại

Johor Darul Ta'zim (JDT) khép lại mùa giải Liga Super Malaysia theo cách không thể ấn tượng hơn khi vùi dập Kelantan The Real Warriors 14-1 trên sân Sultan Ibrahim hôm 10/5.

JDT phô diễn sức mạnh.

Chiến thắng đậm nhất lịch sử CLB giúp JDT hoàn tất mùa giải vô địch hoành tráng, đồng thời cân bằng kỷ lục thế giới với 108 trận liên tiếp không thua. Trước đó, thành tích này từng được ASEC Mimosas của Bờ Biển Ngà thiết lập trong giai đoạn 1989-1994.

Được chơi trên sân nhà, JDT nhập cuộc bùng nổ và chỉ mất đúng một phút để mở tỷ số. Jonathan Silva thực hiện quả tạt chuẩn xác để Bergson da Silva đánh đầu tung lưới Kelantan TRW. Tiền đạo người Brazil tiếp tục ghi bàn ở phút 11 để san bằng thành tích ghi bàn với Chrigor Moraes của Selangor.

JDT nhanh chóng áp đảo hoàn toàn thế trận. Phút 16, Silva tiếp tục để lại dấu ấn với đường kiến tạo cho Manuel Hidalgo nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ hai phút sau, Antonio Glauder ghi bàn thứ tư trước khi Hidalgo hoàn tất cú đúp ở phút 25.

JDT tỏ ra áp đảo hoàn toàn đối thủ.

Bergson trở thành tâm điểm của trận đấu khi hoàn tất cú hat-trick ở phút 36, qua đó vượt lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Stuart Wilkin sau đó ghi bàn thứ bảy cho JDT trước khi Bergson khép lại hiệp một bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 8-0.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà vẫn không giảm nhịp độ tấn công. Yago Cesar ghi bàn ở phút 50 trước khi Bergson nâng tổng số bàn thắng cá nhân lên năm chỉ hai phút sau đó. Hidalgo cũng hoàn tất cú hat-trick đầu tiên của mình tại Liga Super bằng pha đánh đầu ở phút 61.

Kelantan TRW chỉ có được bàn danh dự ở phút 64 do công của Faris Izdiham. Tuy nhiên, JDT tiếp tục gieo ác mộng cho đối thủ trong khoảng thời gian còn lại. Bergson hoàn tất cú hat-trick kép với bàn thắng thứ sáu trong trận, trước khi Syamer Kutty Abba và Teto Martin ghi thêm hai bàn để ấn định chiến thắng lịch sử 14-1 cho JDT.

