CĐV Premier League lại dậy sóng bởi quyết định của trọng tài

  • Thứ hai, 11/5/2026 02:46 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Bàn thắng bị từ chối ở phút 90+5 của West Ham trong trận thua Arsenal 0-1 hôm 10/5 tiếp tục thổi bùng tranh cãi về VAR và sự thiếu nhất quán của trọng tài Premier League.

Tình huống gây tranh cãi trong trận Arsenal thắng West Ham 1-0 thuộc vòng 36 Premier League.

Arsenal giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước West Ham trên sân khách ở vòng 36 Premier League 2025/26. Tuy nhiên, thay vì nói về cuộc đua vô địch hay màn trình diễn của “Pháo thủ”, truyền thông Anh và mạng xã hội lại tập trung vào tình huống gây tranh cãi ở cuối trận.

Phút 90+5, West Ham đưa được bóng vào lưới Arsenal sau một pha bóng cố định. Dù vậy, tổ VAR xác định cầu thủ đội chủ nhà phạm lỗi với thủ môn David Raya trong lúc tranh chấp. Sau khi tham khảo băng hình, trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng của West Ham.

Quyết định này ngay lập tức tạo ra làn sóng phản ứng mạnh từ người hâm mộ Premier League. Nhiều CĐV cho rằng pha chắn người của West Ham không khác biệt đáng kể so với cách Arsenal thường xuyên tổ chức ở các tình huống cố định suốt mùa giải.

Tình huống tiêu biểu mà nhiều CĐV nói đến diễn ra trong trận MU gặp Arsenal tại vòng 1 Premier League 2025/26.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt ý kiến chỉ trích xuất hiện. Không ít người cho rằng Arsenal từng nhiều lần hưởng lợi từ những pha va chạm tương tự nhưng không bị xử phạt. Vì thế, việc West Ham bị từ chối bàn thắng khiến nhiều CĐV cảm thấy Premier League đang thiếu sự nhất quán trong cách áp dụng luật.

Một số tài khoản còn gọi đây là “tiêu chuẩn kép” của giới trọng tài. Theo họ, cùng một dạng tình huống nhưng cách xử lý lại thay đổi tùy theo từng trận đấu hoặc từng đội bóng.

Dẫu vậy, vẫn có những quan điểm bảo vệ quyết định của VAR. Nhiều chuyên gia tại Anh nhận định cầu thủ West Ham đã có tác động rõ ràng vào Raya, khiến thủ môn người Tây Ban Nha mất khả năng băng ra cản phá. Theo luật hiện hành, đây là tình huống đủ cơ sở để trọng tài cắt còi.

Dù đúng hay sai, tranh cãi lần này tiếp tục cho thấy VAR vẫn là chủ đề gây chia rẽ lớn tại Premier League. Trong giai đoạn mùa giải bước vào nước rút, mọi quyết định của trọng tài đều trở nên nhạy cảm, đặc biệt khi nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua vô địch hoặc cuộc chiến trụ hạng.

