Viễn cảnh đối thủ đá 'lỏng chân' để Arsenal vô địch

HLV Oliver Glasner khẳng định không quan tâm tới những chỉ trích nếu xoay tua đội hình Crystal Palace trong trận gặp Arsenal ở vòng 38 Premier League.

Crystal Palace có thể xoay tua đội hình khi gặp Arsenal. Ảnh: Reuters.

Đội chủ sân Selhurst Park sẽ tiếp đón Arsenal vào ngày 24/5, chỉ ba ngày trước trận chung kết Conference League gặp Rayo Vallecano tại Leipzig. Khả năng Crystal Palace cất nhiều trụ cột để giữ sức cho trận đấu lịch sử ở châu Âu trở thành chủ đề được quan tâm lớn tại Anh.

Trước những hoài nghi, HLV Glasner cho rằng việc chỉ trích Palace nếu không tung ra đội hình mạnh nhất là điều vô lý. Nhà cầm quân người Áo nhấn mạnh cuộc đua vô địch không thể chỉ được quyết định bởi riêng vòng đấu cuối.

Ông phát biểu trước trận gặp Everton: “Nếu ai đó chỉ trích tôi vì điều đó thì thật vô nghĩa. Premier League có tới 38 vòng đấu, không chỉ một trận cuối cùng. Nếu ở vòng 25, một đội nào đó xoay tua khi gặp Man City hay Arsenal thì điều đó cũng tác động tới cuộc đua vô địch”.

Palace sắp có trận chung kết lịch sử ở cúp châu Âu. Ảnh: Reuters.

HLV Glasner cũng khẳng định trách nhiệm duy nhất của ông là mang lại lợi ích tối đa cho Crystal Palace thay vì quan tâm tới tham vọng của Arsenal hay Man City.

“Tôi không chịu trách nhiệm với Arsenal hay Man City. Tôi được trả lương để làm điều tốt nhất cho Crystal Palace”, chiến lược gia 51 tuổi nói thêm.

Dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng, Glasner để ngỏ khả năng xem trận gặp Arsenal như một buổi “tổng duyệt” trước trận chung kết Conference League. Ông tiết lộ từng áp dụng phương án tương tự khi còn dẫn dắt Eintracht Frankfurt trước trận chung kết Europa League năm 2022.

Mùa trước, HLV Glasner cùng Crystal Palace làm nên lịch sử khi lên ngôi tại FA Cup, danh hiệu lớn đầu tiên của CLB trong lịch sử 119 năm. Hiện tại, đội bóng thành London có thêm cơ hội chinh phục danh hiệu châu Âu đầu tiên kể từ khi thành lập.

