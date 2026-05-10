Sao Arsenal chìm vào khủng hoảng hôn nhân

Leandro Trossard được cho là gặp khủng hoảng hôn nhân giữa lúc cùng Arsenal bước vào giai đoạn quan trọng nhất mùa giải.

Leandro Trossard và vợ trong những khoảnh khắc hạnh phúc được chia sẻ trên Instagram.

Cuộc sống ngoài sân cỏ của Leandro Trossard bất ngờ gây chú ý sau khi vợ anh, Laura Hilven, xóa toàn bộ hình ảnh liên quan tới chồng trên mạng xã hội. Theo truyền thông Anh, Laura gỡ bỏ ảnh cưới, ảnh du lịch và hàng loạt khoảnh khắc tình cảm từng xuất hiện trên Instagram suốt nhiều năm qua. Đáng chú ý, cô cũng không còn đăng hình đeo nhẫn cưới kể từ tháng 12 năm ngoái.

Nguồn tin thân cận tiết lộ nếu nhìn vào trang cá nhân hiện tại của Laura, gần như không ai nghĩ cô từng kết hôn với ngôi sao Arsenal.

Trossard và Laura kết hôn năm 2019 sau thời gian dài hẹn hò. Cặp đôi từng được xem là hình mẫu lý tưởng khi thường xuyên chia sẻ những lời nhắn đầy tình cảm trên mạng xã hội.

Trước đây, Laura từng viết: "Em không thể tưởng tượng cuộc sống của mình bên cạnh ai khác ngoài anh". Trong một bài đăng kỷ niệm ngày cưới, cô cũng gọi Trossard là "ngôi nhà vĩnh cửu".

Tuy nhiên, mọi dấu vết về cuộc hôn nhân ấy hiện gần như biến mất hoàn toàn.

Thông tin xuất hiện đúng thời điểm Trossard trải qua mùa giải đầy căng thẳng cùng Arsenal. Tiền vệ người Bỉ từng sa sút phong độ sau chấn thương hông hồi đầu năm, nhưng đã trở lại mạnh mẽ trong giai đoạn quyết định.

Trossard liên tục được HLV Mikel Arteta sử dụng ở các trận cầu lớn gần đây, bao gồm màn đối đầu Atlético Madrid tại bán kết Champions League.

Arsenal hiện đứng trước cơ hội giành chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004, đồng thời chuẩn bị chơi trận chung kết Champions League gặp Paris Saint-Germain vào cuối tháng này.

Niềm vui của cầu thủ Arsenal sau chiến tích lịch sử Arsenal có lần đầu tiên sau 20 năm vào chung kết Champions League sau trận thắng Atletico Madrid 1-0 tại bán kết lượt về Champions League 2025/26. Sau trận, khoảnh khắc ăn mừng của các thành viên CLB được người hâm mộ đăng tải lên các trang mạng xã hội.

