Cầu thủ tăng giá nhanh nhất ở Siêu kinh điển

Fermin Lopez có màn thăng tiến ấn tượng bậc nhất trong làng bóng đá thế giới khi giá trị chuyển nhượng của anh tăng nhanh trong 2 năm qua.

Fermin Lopez gây ấn tượng mạnh.

Năm 2023, Fermin từng đứng trước nguy cơ rời Barcelona sau thời gian thi đấu không quá nổi bật dưới dạng cho mượn tại Linares Deportivo. Khi đó, rất ít người tin rằng cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha có thể chen chân vào đội một của Barca trong bối cảnh CLB sở hữu nhiều ngôi sao nơi hàng tiền vệ.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn đã đến trong chuyến du đấu hè tại Mỹ trước mùa giải 2023/24. Chính Pedri là người đầu tiên công khai ca ngợi Fermin khi khẳng định anh là cầu thủ gây ấn tượng mạnh nhất trên sân tập. Những màn trình diễn nổi bật nhanh chóng thuyết phục HLV Xavi trao cơ hội cho tài năng trẻ này ở đội một.

Fermin không mất nhiều thời gian để chứng minh giá trị. Anh ghi bàn trong trận giao hữu Siêu kinh điển với Real Madrid ngay ở giai đoạn tiền mùa giải, qua đó thu hút sự chú ý lớn từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ Barca.

Sự nghiệp Fermin thăng tiến nhanh chóng.

Kể từ thời điểm đó, sự nghiệp của tiền vệ 22 tuổi phát triển vượt bậc. Trong màu áo Barcelona, Fermin giành 2 chức vô địch La Liga, 2 Siêu cúp Tây Ban Nha cùng danh hiệu Copa del Rey. Không chỉ thành công ở cấp CLB, anh còn góp công lớn giúp tuyển Tây Ban Nha vô địch EURO và giành HCV Olympic trong năm 2024.

Chỉ trong vòng 2 năm, từ một cầu thủ chỉ được Transfermarkt định giá 300.000 euro, Fermin hiện cán mốc 100 triệu euro. Anh nằm trong số 7 cầu thủ vượt mốc 100 triệu euro ở trận Siêu kinh điển rạng sáng 11/5.

Mùa giải năm nay đánh dấu bước trưởng thành toàn diện của Fermin dưới thời HLV Hansi Flick. Anh đóng góp 13 bàn thắng cùng 17 kiến tạo trên mọi đấu trường, trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất trong hệ thống chiến thuật của đội chủ sân Camp Nou.

Sự tiến bộ vượt bậc của Fermin khiến Barcelona nhanh chóng ra tay để giữ chân anh lâu dài. CLB xứ Catalonia đã gia hạn hợp đồng với tiền vệ này tới năm 2031, đồng thời khẳng định anh là một phần quan trọng trong kế hoạch tương lai.

Barcelona có quyền ngẩng cao đầu Chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid tại tứ kết lượt về Champions League 2025/26 rạng sáng ngày 15/4 là không đủ để Barcelona đi tiếp.