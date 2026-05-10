Mitoma nguy cơ bỏ lỡ World Cup 2026

  • Chủ nhật, 10/5/2026 06:31 (GMT+7)
Tiền vệ Kaoru Mitoma khiến người hâm mộ Brighton lẫn tuyển Nhật Bản lo lắng sau khi dính chấn thương trong chiến thắng 3-0 trước Wolves ở vòng 36 Premier League hôm 9/5.

Phút 56 trên sân Amex, ngôi sao người Nhật Bản bất ngờ ngã xuống sân và ôm chặt vùng gân kheo chân trái sau một tình huống tăng tốc. Mitoma tỏ ra đau đớn khi lấy tay ôm đầu trước lúc được các nhân viên y tế chăm sóc. Cầu thủ sinh năm 1997 sau đó tập tễnh rời sân trong sự lo lắng của ban huấn luyện và khán giả nhà.

Sau trận đấu, HLV Fabian Hurzeler thừa nhận tình hình không mấy khả quan nhưng vẫn hy vọng học trò tránh được chấn thương nặng. Nhà cầm quân người Đức cho biết: “Chúng tôi cần chờ kết quả chụp chiếu để xác định mức độ nghiêm trọng. Mọi thứ có vẻ không ổn lắm, nhưng tôi vẫn lạc quan. Chắc chắn đó là vấn đề ở gân kheo”.

Chấn thương của Mitoma đến vào thời điểm nhạy cảm. Brighton hiện vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng và vẫn còn nguyên cơ hội giành vé dự cúp châu Âu mùa tới. “Mòng biển” sẽ còn hai trận đấu quan trọng gặp Leeds United và Manchester United trước khi mùa giải khép lại.

Không chỉ Brighton, tuyển Nhật Bản cũng lo lắng bởi FIFA World Cup 2026 chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ khởi tranh. Đội bóng xứ mặt trời mọc sẽ chạm trán Hà Lan ở trận mở màn vòng bảng vào ngày 14/6, trước khi lần lượt gặp Tunisia và Thụy Điển.

Mitoma vẫn được xem là nhân tố quan trọng bậc nhất của cả Brighton lẫn tuyển Nhật Bản nhờ khả năng rê bóng, tạo đột biến và dứt điểm hiệu quả. Tuy nhiên, mùa giải năm nay của anh bị ảnh hưởng đáng kể bởi các vấn đề thể lực, đặc biệt là chấn thương mắt cá tái phát khiến anh phải nghỉ liên tiếp 9 trận Premier League từ tháng 10 đến tháng 12/2025.

Tính đến thời điểm hiện tại, Mitoma ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo sau 27 lần ra sân cho Brighton mùa này. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh là cú dứt điểm đẹp mắt vào lưới Tottenham hồi tháng 4, giúp Brighton giành trận hòa 2-2 trên sân khách.

Highlights Brighton 3-0 Wolves Tối 9/5, Brighton có thắng lợi áp đảo trước Wolves ở vòng 36 Premier League, tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự cúp châu Âu mùa sau.

Duy Luân

