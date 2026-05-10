Guardiola bỏ chạy khỏi phòng họp báo

HLV Pep Guardiola có hành động hài hước sau chiến thắng 3-0 trước Brentford ở vòng 36 Premier League rạng sáng 10/5.

Trong buổi phỏng vấn sau trận, chiến lược gia người Tây Ban Nha bất ngờ khoanh tay tạo biểu tượng quen thuộc của West Ham và hô lớn: “Come on you Irons” (Cố lên West Ham) trước khi chạy khỏi phòng họp báo trong tiếng cười của các phóng viên.

Động thái này được xem là lời nhắn gửi trực tiếp tới West Ham, đội sẽ tiếp đón Arsenal trên sân Olympic vào đêm 10/5 ở vòng 36 Premier League. Đây là một trong những trận đấu then chốt có thể định đoạt cuộc đua vô địch mùa này.

Trước đó, Man City hoàn thành nhiệm vụ với chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Brentford nhờ các pha lập công của Jeremy Doku, Erling Haaland và Omar Marmoush. Kết quả này giúp Man City thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm.

HLV Guardiola hào hứng khi nói về cuộc đua căng thẳng ở giai đoạn cuối mùa: “Tôi yêu cảm giác này. Chúng tôi ít nhất cũng đã đảm bảo vị trí á quân, nhưng toàn đội vẫn muốn nhiều hơn. Danh hiệu Carabao Cup đã nằm trong túi, phía trước còn trận chung kết FA Cup tại Wembley, ngày đẹp nhất mùa giải”.

Nhà cầm quân của Man City cũng dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của các học trò: “Chúng tôi đã thay đổi nhiều thứ mùa này nhưng các cầu thủ luôn hỗ trợ nhau trong từng buổi tập. Được cạnh tranh với Arsenal là điều tuyệt vời. Mọi thứ không nằm hoàn toàn trong tay chúng tôi, nhưng điều duy nhất có thể làm là tiếp tục chiến thắng”.

Ngày 14/5, Man City sẽ có trận đấu tiếp theo gặp Crystal Palace trên sân Etihad trước khi đá trận chung kết FA Cup với Chelsea chỉ hai ngày sau đó tại Wembley.

