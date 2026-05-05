Highlights Chelsea 1-3 Nottingham Forest
Tối 4/5, Chelsea thất thủ trên sân nhà trước Nottingham Forest ở vòng 35 Premier League, qua đó chính thức không còn cơ hội dự Champions League mùa sau.
Rạng sáng 5/5, Everton và Manchester City chia điểm trong trận đấu có tới 6 bàn thắng ở vòng 35, qua đó tạo lợi thế lớn cho Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League.
Rạng sáng 3/5, CLB Gornik Zabrze, nơi Podolski đầu quân, có lần đầu tiên sau 54 năm vô địch một giải đấu khi vượt qua Rakow Czestochowa 2-0 trong trận chung kết Cúp quốc gia Ba Lan 2025/26.
Sáng 3/5, Messi có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 trong thất bại 3-4 trước Orlando City tại giải MLS. Đây cũng là bàn thắng thứ 906 trong sự nghiệp của ngôi sao người Argentina.
Tối 3/5, Manchester United xuất sắc đánh bại Liverpool 3-2 trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 35 Premier League qua đó chính thức có mặt tại Champions League 2026/27.
Chiến thắng 3-2 trước Liverpool tại vòng 35 Premier League đêm 3/5 chính thức giúp đội trở lại Champions League vào mùa giải 2026/27. Sau trận đấu, hình ảnh thầy trò Carrick ăn mừng được nhiều cổ động viên đăng tải trên các nền tảng.
Inter Milan chính thức đăng quang tại Serie A 2025/26 sớm 3 vòng đấu sau chiến thắng 2-0 trước Parma tại vòng 35. Sau trận đấu, khoảnh khắc ăn mừng của các cầu thủ được cổ động viên đội bóng ghi lại thu hút sự chú ý của giới mộ điệu.
Bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 trong trận thắng Liverpool tại vòng 35 Premier League hôm 3/5 cùng phong độ đỉnh cao sau khi Carrick về dẫn dắt đội bóng là minh chứng cho tài năng, năng lực của sao trẻ tuyển Anh.
Rạng sáng 3/5, Arsenal đánh bại Fulham trên sân nhà ở vòng 35 Premier League, qua đó nới rộng khoảng cách với Man City lên 6 điểm.
Trong một mùa giải đầy biến động, cuộc đọ sức giữa Liverpool và MU thuộc vòng 35 Premier League vào tối 3/5 hứa hẹn sẽ rất kịch tính.