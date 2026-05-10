Messi đi vào lịch sử MLS

08:11 10/5/2026 08:11 10/5/2026 Thể thao 7.7K

1 bàn thắng và 2 kiến tạo trong chiến thắng 4-2 trước Toronto FC sáng 10/5 giúp Messi trở thành cầu thủ đóng góp vào 100 bàn thắng nhanh nhất giải đấu chỉ sau 64 trận.

Luis Enrique, HLV không ngán bất kỳ ai

11:52 9/5/2026 11:52 9/5/2026 Thể thao 2.5K

Từ chức vô địch Champions League 2024/25 cùng PSG, tiếp tục trên đường bảo vệ ngôi vương vào mùa 2025/26. Không quá khi nói phong cách của Enrique chính là thứ giúp ông thành công.

Bạo loạn tại Copa Libertadores

05:25 9/5/2026 05:25 9/5/2026 Thể thao 1.8K

Hôm 8/5, CĐV Colombia gây náo loạn trên khán đài khiến trận đấu giữa Independiente Medellin và Flamengo phải tạm hoãn chỉ sau 5 phút bóng lăn

Real Madrid khủng hoảng, vì đâu mà ra?

08:29 8/5/2026 08:29 8/5/2026 Thể thao 1.4K

Mùa giải 2025/26 thảm họa của Real Madrid không chỉ dừng ở yếu tố chuyên môn. Bên trong phòng thay đồ, những cái tôi đang phá nát đội bóng theo cách khó chấp nhận.

Chủ tịch PSG hết lời khen ngợi Enrique

13:05 7/5/2026 13:05 7/5/2026 Thể thao 4.2K

Hôm 7/5, sau trận bán kết lượt về Champions League - nơi PSG vượt qua Bayern Munich với tổng tỷ số 6-5 để đi tiếp. Ông Nasser Al Khelaifi đã có những phát biểu rất thẳng thắn.

Phút giây ngẫu hứng cùng Declan Rice

13:38 6/5/2026 13:38 6/5/2026 Thể thao 14.4K

Ngoài danh hiệu cầu thủ xuất sắc trận lượt về với Atletico Madrid sáng 6/5, Declan Rice còn có những giây phút ngẫu hứng, gần gũi với khán giả. Khoảnh khắc hát rap mới đây của tiền vệ người Anh được nhiều người hâm mộ chia sẻ trên Twitter.

Niềm vui của cầu thủ Arsenal sau chiến tích lịch sử

07:52 6/5/2026 07:52 6/5/2026 Thể thao 42.0K

Arsenal có lần đầu tiên sau 20 năm vào chung kết Champions League sau trận thắng Atletico Madrid 1-0 tại bán kết lượt về Champions League 2025/26. Sau trận, khoảnh khắc ăn mừng của các thành viên CLB được người hâm mộ đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Ronaldo đã già thật rồi

09:49 5/5/2026 09:49 5/5/2026 Thể thao 7.5K

Tình huống xử lý hỏng ăn của siêu sao người Bồ Đào Nha chính là điểm nhấn trong trận Al Nassr nhận thất bại 1-3 trước Al Qadisiyah tại Saudi Pro League hôm 4/5.

Hình ảnh thú vị của Messi tại F1 Miami

09:19 5/5/2026 09:19 5/5/2026 Thể thao 1.4K

Hôm 4/5, Messi xuất hiện trong một sự kiện quảng bá cho chặng đua Miami GP 2026. Hình ảnh anh háo hức cùng những chiếc xe đua được đăng tải lên các trang mạng xã hội cùng ngày.

Highlights Everton 3-3 Man City

06:20 5/5/2026 06:20 5/5/2026 Thể thao 13.0K

Rạng sáng 5/5, Everton và Manchester City chia điểm trong trận đấu có tới 6 bàn thắng ở vòng 35, qua đó tạo lợi thế lớn cho Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League.

Highlights Chelsea 1-3 Nottingham Forest

05:33 5/5/2026 05:33 5/5/2026 Thể thao 4.0K

Tối 4/5, Chelsea thất thủ trên sân nhà trước Nottingham Forest ở vòng 35 Premier League, qua đó chính thức không còn cơ hội dự Champions League mùa sau.

Mainoo thật sự là tương lai của Manchester United

09:57 4/5/2026 09:57 4/5/2026 Thể thao 7.2K

Bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 trong trận thắng Liverpool tại vòng 35 Premier League hôm 3/5 cùng phong độ đỉnh cao sau khi Carrick về dẫn dắt đội bóng là minh chứng cho tài năng, năng lực của sao trẻ tuyển Anh.

