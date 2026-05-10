Siêu sao Lionel Messi tiếp tục cho thấy đẳng cấp khác biệt khi tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 4-2 của Inter Miami trước Toronto FC tại MLS diễn ra rạng sáng 10/5.

Messi bùng nổ trước Toronto FC. Ảnh: Reuters.

Tiền đạo người Argentina ghi 1 bàn và đóng góp 2 kiến tạo trước Toronto FC, giúp Inter Miami nhanh chóng trở lại sau thất bại ở trận derby Florida tuần trước.

Sau khi để thua Orlando City với tỷ số 3-4 ngay trên sân nhà, Inter Miami bước vào chuyến làm khách trên sân Toronto FC với quyết tâm lớn. Dù vậy, đội bóng áo hồng chỉ thực sự tạo ra khác biệt vào cuối hiệp một nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Rodrigo De Paul.

Phút 45, tiền vệ tuyển Argentina tung cú volley đẹp mắt ngoài vùng cấm sau tình huống đá phạt bị hàng rào đối phương cản phá, mở tỷ số cho Inter Miami.

Bước sang hiệp hai, dấu ấn của Messi càng trở nên đậm nét. Phút 56, chủ nhân của 8 giải thưởng Quả bóng Vàng thực hiện đường chuyền một chạm tinh tế để Luis Suarez thoát xuống ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 73, Messi tiếp tục kiến tạo cho hậu vệ vào sân thay người Sergio Reguilon lập công, đánh dấu bàn thắng đầu tiên của cầu thủ người Tây Ban Nha tại MLS.

Chỉ hai phút sau, Messi trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số. Từ pha căng ngang thuận lợi của De Paul bên cánh phải, ngôi sao 38 tuổi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, không cho thủ môn Luka Gavran cơ hội cản phá.

Cuối trận, Emilio Aristizábal ghi liên tiếp hai bàn cho Toronto FC, khiến Inter Miami trải qua những phút căng thẳng trong quãng bù giờ kéo dài 11 phút. Dù vậy, đội khách vẫn bảo toàn chiến thắng 4-2 để giành thắng lợi thứ sáu mùa này, đồng thời vươn lên nhì bảng khu vực miền Đông MLS với chỉ 1 điểm ít hơn Nashville.

