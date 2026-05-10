Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch Premier League

Chiến thắng của Manchester City trước Brentford ở vòng 36 Premier League rạng sáng 10/5 không làm giảm đi lợi thế của Arsenal trong cuộc đua vô địch mùa này.

Arsenal có lợi thế trước Man City.

Trong trận đấu tại Etihad, các bàn thắng của Jeremy Doku, Erling Haaland và Omar Marmoush mang về 3 điểm trọn vẹn cho Man City. Đội bóng của Pep Guardiola hiện chỉ còn kém Arsenal 2 điểm. Dù vậy, đội đương kim vô địch vẫn còn lịch thi đấu đầy thử thách ở giai đoạn cuối mùa.

Sau Brentford, Man City sẽ tiếp đón Crystal Palace trong trận đá bù diễn ra vào giữa tuần tới. Sau đó, họ còn phải chạm trán Bournemouth, đội bóng đang cạnh tranh quyết liệt suất dự Champions League mùa sau.

Lịch thi đấu dày đặc của Man City còn bị ảnh hưởng bởi trận chung kết FA Cup gặp Chelsea vào ngày 16/5. Điều này khiến đội bóng của HLV Pep Guardiola phải liên tục thi đấu với mật độ cao trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Ở vòng cuối, Man City sẽ đối đầu Aston Villa, đội bóng cũng đang nuôi tham vọng lớn tại đấu trường châu Âu dưới sự dẫn dắt của HLV Unai Emery.

Man City nỗ lực bám đuổi Arsenal. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Arsenal vẫn nắm quyền tự quyết trong tay. Nếu đánh bại West Ham ở vòng kế tiếp, thầy trò HLV Mikel Arteta sẽ tiến thêm một bước quan trọng tới chức vô địch Premier League đầu tiên sau gần 20 năm chờ đợi.

Lịch thi đấu còn lại của Arsenal được đánh giá nhẹ nhàng hơn đáng kể, tạo ra lợi thế lớn cho “Pháo thủ”. Sau cuộc tiếp đón West Ham, thầy trò HLV Arteta sẽ có quãng nghỉ 8 ngày trước khi chạm trán Burnley trên sân nhà Emirates. Nếu Man City sảy chân trước Crystal Palace, Arsenal thậm chí có thể đăng quang ngay trước khán giả nhà.

Ở vòng đấu cuối cùng, Arsenal sẽ làm khách trên sân Selhurst Park của Crystal Palace. Tuy nhiên, đội bóng thành London nhiều khả năng sẽ xoay tua lực lượng bởi họ còn chuẩn bị cho trận chung kết Conference League gặp Rayo Vallecano chỉ vài ngày sau đó. Điều này có thể mang thêm lợi thế cho Arsenal trong hành trình chinh phục ngai vàng Premier League.

