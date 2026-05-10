James Rodriguez giải nghệ sau World Cup 2026?

Tương lai của tiền vệ James Rodriguez đang trở thành chủ đề được quan tâm trong những ngày qua.

James Rodriguez có thể giải nghệ sau World Cup 2026.

Theo AS, James có kế hoạch giải nghệ sau khi World Cup 2026 khép lại. Cựu sao Real Madrid đã trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo Minnesota United về quyết định treo giày trong những tháng tới.

Dù trước đó có thông tin CLB MLS muốn gia hạn hợp đồng thêm 6 tháng, James dường như vẫn nghiêng về quyết định chia tay sân cỏ sau World Cup. Tiền vệ người Colombia bắt đầu chuẩn bị cho chặng cuối cùng trong hành trình thi đấu chuyên nghiệp kéo dài gần hai thập kỷ.

Khoảng thời gian thi đấu vừa qua của James tại MLS chưa diễn ra như kỳ vọng. Kể từ khi gia nhập Minnesota United, anh mới có sáu lần ra sân, trong đó chỉ hai trận đá chính. Cựu sao Real Madrid vẫn chưa ghi bàn hay đóng góp kiến tạo nào.

Phong độ không quá nổi bật ở cấp CLB khiến World Cup 2026 nhiều khả năng trở thành sân khấu cuối cùng để James khẳng định đẳng cấp của mình trong màu áo tuyển Colombia. Dù quyết định giải nghệ chưa được công bố chính thức, những tín hiệu hiện tại cho thấy ngày chia tay bóng đá của tiền vệ này đang đến rất gần.

Trong suốt sự nghiệp, James từng ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Porto, Monaco, Real Madrid và đội tuyển Colombia, đặc biệt là màn trình diễn bùng nổ ở World Cup 2014, nơi anh giành danh hiệu Vua phá lưới.

