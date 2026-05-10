Thủ môn đổ gục vì bị tấn công bằng pháo sáng

  • Chủ nhật, 10/5/2026 07:10 (GMT+7)
Rạng sáng 10/5, trận derby giữa Slavia Prague và Sparta Prague bị hủy ở phút bù giờ sau khi hàng trăm CĐV tràn xuống sân và gây ra cảnh tượng hỗn loạn.

Thủ môn Jakub Surovcik gục xuống sân sau khi trúng pháo sáng.

Bóng đá CH Czech vừa chứng kiến một trong những đêm hỗn loạn nhất nhiều năm qua khi trận derby giữa Slavia Prague và Sparta Prague buộc phải dừng lại trong những phút cuối.

Slavia Prague dẫn 3-2 và chỉ còn cách chức vô địch đúng vài phút. Tuy nhiên, ở phút bù giờ thứ 7, hàng trăm CĐV đội chủ nhà bất ngờ tràn xuống sân Eden Arena mang theo pháo sáng và gây náo loạn.

Nhiều pháo sáng bị ném thẳng xuống mặt sân, trong khi một số hooligan lao về phía khu vực khán đài của CĐV Sparta Prague rồi ném pháo và vật thể lạ sang phía đối diện.

Khung cảnh hỗn loạn khiến cầu thủ hai đội phải bỏ chạy vào đường hầm để đảm bảo an toàn.

Thủ môn Jakub Surovcik của Sparta Prague được cho là bị tấn công trong lúc hỗn loạn. Anh đổ gục xuống sân và sau đó lên tiếng đầy giận dữ trên mạng xã hội.

"Việc có người chạy tới đe dọa và tấn công tôi trong trận đấu là điều không thể chấp nhận. Tôi sẽ đưa vụ việc ra pháp luật", Surovcik viết trên trang cá nhân.

Theo truyền thông địa phương, một cầu thủ Sparta Prague cùng thành viên đội ngũ y tế đội khách cũng bị hành hung.

Điều đáng nói nằm ở chỗ nhiều CĐV Slavia Prague còn lại trên khán đài cũng quay sang phản đối chính nhóm quá khích vì đội bóng của họ chỉ còn cách chức vô địch vài phút.

Ban đầu trọng tài quyết định tạm dừng trận đấu, nhưng sau đó chính thức hủy bỏ kết quả trận. Các cầu thủ Sparta Prague nhanh chóng lên xe bus rời sân.

Chủ tịch Jaroslav Tvrdík thừa nhận đội bóng có thể đối mặt án phạt nặng, thậm chí nguy cơ bị xử thua dù lúc đó chỉ còn cách chức vô địch trong giây lát.

Đào Trần

tấn công Sparta Prague Slavia Prague CH Séc Pháo sáng Hooligan

