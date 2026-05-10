Bàn thắng bị hủy phút 90+5 giúp Arsenal tiến gần tới ngôi vô địch

Đêm 10/5, Arsenal giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 1-0 trước West Ham ở vòng 36 Premier League.

Trossard mang về chiến thắng quý giá cho Arsenal.

Arsenal tiến thêm một bước dài tới chức vô địch Premier League sau chiến thắng kịch tính 1-0 trước West Ham. Đội bóng của HLV Mikel Arteta chỉ thật sự thở phào khi bàn gỡ hòa của đối thủ ở phút 90+5 bị VAR từ chối.

Sau tấm vé vào chung kết Champions League, Arsenal tiếp tục duy trì khí thế hưng phấn trong chuyến làm khách tại London Stadium. "Pháo thủ" kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay từ đầu với thời lượng cầm bóng vượt trội và liên tiếp tạo ra sức ép.

Ngay phút 10, Leandro Trossard khiến khung thành West Ham rung chuyển với cú đánh đầu hiểm hóc buộc thủ môn Hermansen phải cứu thua xuất sắc. Chỉ ít giây sau, tiền đạo người Bỉ tiếp tục đưa bóng dội xà ngang. Calafiori, Eze hay Gyokeres cũng có những pha dứt điểm đáng chú ý nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Dù lép vế về thế trận, West Ham lại tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống phản công tốc độ. Summerville và Wan-Bissaka nhiều lần khoét sâu vào hai biên khiến hàng thủ Arsenal chao đảo. Cuối hiệp một, David Raya phải bay người cứu thua xuất thần trước pha đánh đầu cận thành của Taty.

Thủ thành Raya có ngày thi đấu vất vả.

Sang hiệp hai, Arsenal tiếp tục bế tắc trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà. Trong khi đó, West Ham suýt tạo nên bất ngờ ở phút 72 khi Diouf căng ngang thuận lợi để Pablo dứt điểm cận thành, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đến phút 80, Raya thêm một lần cứu nguy cho Arsenal sau pha dứt điểm nguy hiểm khác của đội chủ nhà.

Bước ngoặt trận đấu xuất hiện ở phút 83. Martin Odegaard thu hút toàn bộ hàng thủ West Ham trước khi nhả bóng vừa tầm để Trossard tung cú sút lạnh lùng từ ngoài vùng cấm, đánh bại Hermansen và mở tỷ số cho Arsenal.

Kịch tính được đẩy lên cao ở phút bù giờ thứ 5. West Ham đưa được bóng vào lưới Arsenal sau tình huống phạt góc hỗn loạn, nhưng VAR xác định cầu thủ chủ nhà phạm lỗi với Raya trong pha tranh chấp. Bàn thắng không được công nhận, đồng nghĩa Arsenal bảo toàn chiến thắng quý giá.

Ba điểm tại London Stadium giúp Arsenal tiến rất gần chức vô địch Premier League đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi. "Pháo thủ" nới rộng cách biệt với Man City lên thành 5 điểm dù thi đấu nhiều hơn 1 trận khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu.

Ngược lại, West Ham nguy cơ rớt hạng khi kém Tottenham 1 điểm và đá nhiều hơn 1 trận.

