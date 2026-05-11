Fan Arsenal quá sốc với quyết định của Arteta

Martin Zubimendi trải qua trận đấu đáng quên khi bị Mikel Arteta rút ra chỉ 39 phút sau lúc vào sân ở trận gặp West Ham ở vòng 36 Premier League.

Arteta quyết định rút Zubimendi ra để tăng cường hàng công.

Đêm 10/5, Arsenal giành chiến thắng quan trọng trước West Ham United trong cuộc đua vô địch Premier League, nhưng một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất lại đến từ quyết định nhân sự của HLV Mikel Arteta.

Ở phút 28, Martin Zubimendi được tung vào sân thay cho Ben White gặp chấn thương. Tuy nhiên, tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ thi đấu chưa đầy 40 phút trước khi tiếp tục bị thay ra ở phút 67 để nhường chỗ cho Kai Havertz.

Động thái của Arteta được xem là canh bạc nhằm tăng cường sức tấn công khi Arsenal bế tắc trong việc tìm bàn thắng.

Dẫu vậy, quyết định này nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều CĐV Arsenal cho rằng Zubimendi phải chịu "nỗi xấu hổ lớn nhất của cầu thủ chuyên nghiệp" khi bị thay ra sớm.

"Arteta quá tàn nhẫn", một tài khoản viết trên mạng xã hội X.

Người khác mỉa mai: "Zubimendi vào sân chỉ để kiểm tra mặt cỏ".

Trong phần lớn thời gian trận đấu, Arsenal chơi thiếu sắc bén và gặp nhiều khó khăn trước lối đá quyết liệt của West Ham. Phải tới phút 83, Leandro Trossard mới ghi bàn giúp đội khách khai thông bế tắc.

Kịch tính tiếp tục xuất hiện ở cuối trận khi Callum Wilson đưa bóng vào lưới Arsenal trong thời gian bù giờ. Tuy nhiên, VAR xác định David Raya đã bị phạm lỗi trước đó nên bàn thắng không được công nhận.

Chiến thắng 1-0 giúp Arsenal nới khoảng cách với Manchester City lên 5 điểm trong khi đã chơi nhiều hơn một trận. Cuộc đua vô địch Premier League vì thế vẫn còn hấp dẫn cho đến những vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2025/26.

