Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hành động đẹp của Rashford và Ferran Torres

  • Thứ hai, 11/5/2026 09:15 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Marcus Rashford và Ferran Torres để lại khoảnh khắc xúc động khi chạy đến động viên HLV Hansi Flick sau khi ghi bàn cho Barcelona trong trận gặp Real Madrid rạng sáng 11/5.

Hình ảnh làm người hâm mộ Barcelona phải ấm lòng.

Barcelona khép lại hiệp 1 trận El Clasico với lợi thế dẫn 2-0 trước Real Madrid. Marcus Rashford và Ferran Torres là hai cầu thủ ghi bàn cho đội chủ sân Camp Nou, nhưng điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả lại đến sau những pha lập công ấy.

Ngay sau khi xé lưới Real Madrid, cả Rashford lẫn Ferran Torres đều chạy thẳng về phía khu kỹ thuật để ôm HLV Hansi Flick. Đây được xem là hành động chia sẻ đầy sự ấm áp dành cho chiến lược gia người Đức trong ngày nhận tin buồn khi cha của ông vừa qua đời.

Ống kính truyền hình ghi lại khoảnh khắc Flick đứng lặng vài giây trước khi ôm lấy các học trò. Không có màn ăn mừng quá cuồng nhiệt, thay vào đó là sự đồng cảm và tôn trọng. Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Bên ngoài yếu tố chuyên môn, Barcelona còn cho thấy hình ảnh của một tập thể gắn kết dưới thời Hansi Flick. Những cái ôm từ Rashford và Ferran Torres không chỉ mang ý nghĩa động viên cá nhân, mà còn phản ánh sự đoàn kết trong phòng thay đồ của đội bóng Tây Ban Nha ở giai đoạn quan trọng của mùa giải.

3 điểm giành được trước Real Madrid cũng giúp Barcelona trở thành nhà vô địch La Liga mùa 2025/26. Đây là thành quả xứng đáng cho họ.

Siêu phẩm của Rashford tại El Clasico Rạng sáng 11/5, Rashford đã lập một siêu phẩm mở tỷ số cho Barcelona trước Real Madrid thuộc vòng 35 La Liga 2025/26.

Cha của HLV Hansi Flick qua đời

Cha của HLV Hansi Flick qua đời vài giờ trước trận El Clasico gặp Real Madrid.

19 giờ trước

Flick gửi tối hậu thư cho Rashford

Marcus Rashford tiếp tục nhận tín hiệu lạnh lùng từ Hansi Flick khi bị xếp sau nhiều phương án khác trong trận đấu của Barcelona rạng sáng 23/4.

09:23 23/4/2026

Tương lai của Flick tại Barcelona

Dù vừa bị loại khỏi Champions League 2025/26 sau thất bại trước Atletico Madrid tại tứ kết. Barcelona vẫn muốn giữ chân Hansi Flick đến 2028, nhưng ông thì nghĩ khác.

15:44 17/4/2026

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Thái Viên

Rashford Ferran Torres Marcus Rashford Barcelona Real Madrid El Clasico

    Đọc tiếp

    Dan sao rot gia the tham sau mot mua hinh anh

    Dàn sao rớt giá thê thảm sau một mùa

    38 phút trước 16:19 11/5/2026

    0

    Chuyên trang Transfermarkt vừa có đợt cập nhật giá của hơn 200 cầu thủ, trong đó nổi lên những ngôi sao bị rớt giá mạnh so với giai đoạn đầu mùa.

    Con trai Ronaldo duoc san don hinh anh

    Con trai Ronaldo được săn đón

    39 phút trước 16:18 11/5/2026

    0

    Cristiano Ronaldo Jr. tiếp tục thu hút sự chú ý của bóng đá châu Âu khi vừa có quãng thời gian thử việc tại học viện Real Madrid.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý