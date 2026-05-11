Hành động đẹp của Rashford và Ferran Torres

Marcus Rashford và Ferran Torres để lại khoảnh khắc xúc động khi chạy đến động viên HLV Hansi Flick sau khi ghi bàn cho Barcelona trong trận gặp Real Madrid rạng sáng 11/5.

Hình ảnh làm người hâm mộ Barcelona phải ấm lòng.

Barcelona khép lại hiệp 1 trận El Clasico với lợi thế dẫn 2-0 trước Real Madrid. Marcus Rashford và Ferran Torres là hai cầu thủ ghi bàn cho đội chủ sân Camp Nou, nhưng điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả lại đến sau những pha lập công ấy.

Ngay sau khi xé lưới Real Madrid, cả Rashford lẫn Ferran Torres đều chạy thẳng về phía khu kỹ thuật để ôm HLV Hansi Flick. Đây được xem là hành động chia sẻ đầy sự ấm áp dành cho chiến lược gia người Đức trong ngày nhận tin buồn khi cha của ông vừa qua đời.

Ống kính truyền hình ghi lại khoảnh khắc Flick đứng lặng vài giây trước khi ôm lấy các học trò. Không có màn ăn mừng quá cuồng nhiệt, thay vào đó là sự đồng cảm và tôn trọng. Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Bên ngoài yếu tố chuyên môn, Barcelona còn cho thấy hình ảnh của một tập thể gắn kết dưới thời Hansi Flick. Những cái ôm từ Rashford và Ferran Torres không chỉ mang ý nghĩa động viên cá nhân, mà còn phản ánh sự đoàn kết trong phòng thay đồ của đội bóng Tây Ban Nha ở giai đoạn quan trọng của mùa giải.

3 điểm giành được trước Real Madrid cũng giúp Barcelona trở thành nhà vô địch La Liga mùa 2025/26. Đây là thành quả xứng đáng cho họ.

Siêu phẩm của Rashford tại El Clasico Rạng sáng 11/5, Rashford đã lập một siêu phẩm mở tỷ số cho Barcelona trước Real Madrid thuộc vòng 35 La Liga 2025/26.