Cha của HLV Hansi Flick qua đời vài giờ trước trận El Clasico gặp Real Madrid.

HLV Flick đón tin buồn ngay trước thềm trận El Clasico.

Không khí trước trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid phủ thêm gam màu buồn sau thông báo từ đội chủ sân Camp Nou. Barcelona xác nhận cha của HLV Hansi Flick qua đời.

"Chúng tôi chia sẻ nỗi đau cùng ông ấy và đồng hành với ông cùng gia đình trong thời khắc khó khăn này", thông báo chính thức từ Barcelona cho biết. Dù chịu cú sốc lớn ngay trước trận đấu quan trọng nhất mùa giải, Flick vẫn quyết định trực tiếp dẫn dắt Barcelona trong trận El Clasico vào rạng sáng 11/5.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, chiến lược gia 61 tuổi sẽ tiếp tục ở lại đại bản doanh Torre Melina để chuẩn bị chiến thuật cùng các cầu thủ trước khi di chuyển tới sân Camp Nou. Các cầu thủ Barcelona được cho sẽ đeo băng tang màu đen và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ cha của nhà cầm quân người Đức.

Thông tin khiến bầu không khí trước El Clasico trở nên đặc biệt hơn. Barcelona hiện chỉ cần thêm một điểm để vô địch La Liga mùa 2025/26.

Nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha cho rằng các cầu thủ Barca muốn giành chiến thắng trước Real Madrid như món quà tinh thần dành cho Flick trong ngày đau buồn của ông.

