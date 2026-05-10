Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cha của HLV Hansi Flick qua đời

  • Chủ nhật, 10/5/2026 21:56 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Cha của HLV Hansi Flick qua đời vài giờ trước trận El Clasico gặp Real Madrid.

HLV Flick đón tin buồn ngay trước thềm trận El Clasico.

Không khí trước trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid phủ thêm gam màu buồn sau thông báo từ đội chủ sân Camp Nou. Barcelona xác nhận cha của HLV Hansi Flick qua đời.

"Chúng tôi chia sẻ nỗi đau cùng ông ấy và đồng hành với ông cùng gia đình trong thời khắc khó khăn này", thông báo chính thức từ Barcelona cho biết. Dù chịu cú sốc lớn ngay trước trận đấu quan trọng nhất mùa giải, Flick vẫn quyết định trực tiếp dẫn dắt Barcelona trong trận El Clasico vào rạng sáng 11/5.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, chiến lược gia 61 tuổi sẽ tiếp tục ở lại đại bản doanh Torre Melina để chuẩn bị chiến thuật cùng các cầu thủ trước khi di chuyển tới sân Camp Nou. Các cầu thủ Barcelona được cho sẽ đeo băng tang màu đen và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ cha của nhà cầm quân người Đức.

Thông tin khiến bầu không khí trước El Clasico trở nên đặc biệt hơn. Barcelona hiện chỉ cần thêm một điểm để vô địch La Liga mùa 2025/26.

Nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha cho rằng các cầu thủ Barca muốn giành chiến thắng trước Real Madrid như món quà tinh thần dành cho Flick trong ngày đau buồn của ông.

Real Madrid tìm thuốc chữa lành trước Barca khác gì leo cột mỡ

Chỉ có chiến thắng trước Barcelona tại Camp Nou mới là thuốc chữa lành cho Real Madrid lúc này nhưng viễn cảnh đó khó hơn là lấy tiền trên cột mỡ.

28:1655 hôm qua

Dàn ngôi sao kiếm nhiều tiền nhất ở Siêu kinh điển

Trận Siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona không chỉ là cuộc chiến danh dự lớn nhất bóng đá Tây Ban Nha, mà còn là màn so tài của những ngôi sao hưởng mức lương cao hàng đầu

11:53 9/5/2026

Messi nhắc tên Ronaldo

Siêu sao người Argentina, Lionel Messi, nhắc lại giai đoạn huy hoàng khi anh khoác áo Barcelona còn Cristiano Ronaldo là biểu tượng của Real Madrid.

06:53 9/5/2026

Khoảnh khắc HLV Enrique mắng xối xả Mbappe Đoạn video HLV Luis Enrique răn đe Kylian Mbappe sau trận đấu với Barcelona tại tứ kết Champions League mùa 2023/24 gây sốt trở lại.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Flick Hansi Flick Camp Nou El Clasico Barcelona Real Madrid

    Đọc tiếp

    Dan sao rot gia the tham sau mot mua hinh anh

    Dàn sao rớt giá thê thảm sau một mùa

    28 phút trước 16:19 11/5/2026

    0

    Chuyên trang Transfermarkt vừa có đợt cập nhật giá của hơn 200 cầu thủ, trong đó nổi lên những ngôi sao bị rớt giá mạnh so với giai đoạn đầu mùa.

    Con trai Ronaldo duoc san don hinh anh

    Con trai Ronaldo được săn đón

    29 phút trước 16:18 11/5/2026

    0

    Cristiano Ronaldo Jr. tiếp tục thu hút sự chú ý của bóng đá châu Âu khi vừa có quãng thời gian thử việc tại học viện Real Madrid.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý