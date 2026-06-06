Real khó đụng vào 'bom tấn' Vitinha và Joao Neves

Nếu xem Vitinha hoặc Joao Neves là những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu, Real Madrid sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình đàm phán với PSG.

Real Madrid khó đụng vào 2 ngôi sao của PSG.

Theo Marca, đội chủ sân Bernabeu đang dành sự quan tâm đặc biệt cho các ngôi sao của PSG. Những phát biểu gần đây của chủ tịch Florentino Perez về một bản hợp đồng "bom tấn" trị giá 150 triệu euro khiến nhiều người tin rằng Vitinha hoặc Neves có thể là mục tiêu mà Real Madrid đang nhắm đến.

Tuy nhiên, khả năng hoàn tất thương vụ này được đánh giá không cao. Khác với những mùa giải trước, khi PSG thường xuyên đối mặt với bất ổn nội bộ và nguy cơ mất các ngôi sao lớn, đội bóng thủ đô nước Pháp hiện sở hữu một dự án ổn định cao độ dưới thời HLV Luis Enrique.

Trong hệ thống của chiến lược gia người Tây Ban Nha, cả Vitinha lẫn Joao Neves đều giữ vai trò quan trọng. Bộ đôi tiền vệ người Bồ Đào Nha được xem là nền tảng cho kế hoạch phát triển dài hạn của PSG và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ ban huấn luyện cũng như ban lãnh đạo.

Vitinha là nhân tố chủ chốt của PSG. Ảnh: Reuters.

Marca cho biết HLV Enrique coi Vitinha và Neves là những cầu thủ gần như không thể thay thế. Quan điểm của ông rất rõ ràng: PSG chỉ xem xét bán những cầu thủ thực sự muốn ra đi. Hiện tại, đội bóng Pháp không nhận được bất kỳ tín hiệu nào cho thấy hai tiền vệ này muốn rời sân Parc des Princes.

Đặc biệt, Vitinha vừa gia hạn hợp đồng với PSG và không sở hữu điều khoản giải phóng. Điều này khiến mọi nỗ lực tiếp cận từ phía Real Madrid trở nên phức tạp hơn.

Ngay cả khi mối quan hệ giữa ông Perez và Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG được cải thiện đáng kể trong thời gian qua, PSG vẫn không có lý do để bán hai trụ cột nơi tuyến giữa. Trừ khi Vitinha hoặc Neves thay đổi quan điểm trong tương lai, Real nhiều khả năng sẽ phải tìm kiếm những phương án khác để tăng cường sức mạnh đội hình.

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