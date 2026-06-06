Kịch bản Klopp dẫn dắt Real Madrid

Jurgen Klopp bất ngờ trở thành ứng viên số một cho chiếc ghế HLV trưởng Real Madrid trong trường hợp doanh nhân Enrique Riquelme thắng cuộc bầu cử Chủ tịch.

Klopp có thể trở thành HLV Real Madrid.

Sau khi gây chú ý với tuyên bố muốn đưa Erling Haaland về sân Bernabeu, chiến dịch tranh cử của Riquelme tiếp tục công khai kế hoạch bổ nhiệm Klopp. Đáng chú ý, người đứng sau lựa chọn này là huyền thoại Raul Gonzalez. Cựu tiền đạo sẽ giữ vai trò Giám đốc Thể thao nếu Riquelme đắc cử.

Theo thông báo từ đội ngũ tranh cử, Klopp được thông tin về kế hoạch và không phản đối việc tên tuổi của ông công khai trước truyền thông. Nếu nhận được sự ủng hộ từ các hội viên, Raul sẽ trực tiếp liên hệ với chiến lược gia người Đức vào ngày 8/6 để trình bày dự án thể thao của CLB.

Trong tuyên bố chính thức, Klopp được mô tả là nhà cầm quân đủ khả năng khôi phục những giá trị làm nên thành công của Real Madrid như tính cạnh tranh, kỷ luật, sự chuyên nghiệp, tinh thần đoàn kết và văn hóa chiến thắng.

Dù vậy, đội ngũ của Riquelme cũng thừa nhận thương vụ không hề dễ dàng. Klopp từng nhiều lần khẳng định chưa có ý định trở lại băng ghế chỉ đạo trong tương lai gần và từ chối nhiều lời đề nghị hấp dẫn kể từ khi rời Liverpool.

Tuy nhiên, phía Riquelme tin rằng Real Madrid là thử thách đặc biệt có thể khiến Klopp thay đổi quan điểm. "Có nhiều CLB lớn trên thế giới, nhưng chỉ có một Real Madrid", thông điệp từ chiến dịch tranh cử của Riquelme nhấn mạnh.

Nếu kế hoạch thành công, Klopp có thể trở thành nhân vật trung tâm trong cuộc cải tổ lớn tại Bernabeu, mở ra một chương mới đầy tham vọng cho Real Madrid trong thập kỷ tới.

Ngược lại, Chủ tịch đương nhiệm Florentino Perez đã sớm đạt thỏa thuận với Jose Mourinho. Tuy nhiên, thương vụ chưa được công bố cho đến khi cuộc bầu cử khép lại.