Liverpool liên hệ Klopp

Liverpool bất ngờ liên hệ với Jurgen Klopp trong bối cảnh tương lai của HLV Arne Slot tại Anfield bị đặt dấu hỏi lớn sau chuỗi kết quả sa sút kéo dài.

Theo nhiều nguồn tin tại Anh, ban lãnh đạo Liverpool bắt đầu thăm dò khả năng đưa Klopp trở lại. Tuy nhiên, chưa rõ đây là cuộc trao đổi mang tính tham khảo chiến lược hay một lời mời tái hợp chính thức.

Slot giúp Liverpool vô địch Premier League ngay mùa đầu tiên, nhưng mùa giải hiện tại chứng kiến sự sụp đổ phong độ. Bất chấp đầu tư mạnh mẽ, "The Kop" rơi xuống vị trí thứ 5 trước vòng đấu cuối và đứng trước nguy cơ vắng bóng Champions League. Tình hình này buộc CLB phải xem xét lại toàn bộ kế hoạch nhân sự, trong đó tương lai của Slot đang bị treo lơ lửng.

Viễn cảnh Klopp trở lại Anfield sẽ tạo nên làn sóng cảm xúc lớn với người hâm mộ. Chiến lược gia người Đức dẫn dắt Liverpool từ năm 2015 đến 2024, biến đội bóng từ một tập thể thất thường thành thế lực hàng đầu châu Âu.

Klopp giành đầy đủ các danh hiệu lớn gồm Champions League, Premier League, FA Cup, League Cup, FIFA Club World Cup, Siêu cúp châu Âu và Community Shield. Ông cũng hai lần đưa Liverpool vào chung kết Champions League và tạo nên cuộc đua nghẹt thở với Man City của Pep Guardiola.

Klopp rời Anfield với 299 chiến thắng sau 491 trận, đạt tỷ lệ thắng 60,9% trước khi chuyển sang vai trò Giám đốc Bóng đá toàn cầu tại Red Bull.

Ngoài Klopp, Andoni Iraola cũng là phương án thay thế hàng đầu nếu Liverpool sa thải Slot. Đáng chú ý, Iraola đã thông báo sẽ chia tay đội bóng vào cuối mùa.