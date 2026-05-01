Klopp không đủ sức hút với Real Madrid?

Dù nhiều lần được liên hệ, Jurgen Klopp chưa từng là ứng viên cho ghế HLV Real Madrid khi CLB hướng tới những lựa chọn khác.

Tin đồn xoay quanh khả năng Jurgen Klopp dẫn dắt Real Madrid một lần nữa bị dập tắt. Theo AS, chiến lược gia người Đức không nằm trong danh sách ứng viên mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang cân nhắc cho vị trí HLV trưởng.

Sau giai đoạn nhiều biến động trên băng ghế chỉ đạo, Real Madrid vẫn chưa vội đưa ra quyết định thay thế Alvaro Arbeloa.

Sự chờ đợi khiến truyền thông và người hâm mộ liên tục đồn đoán, kéo theo hàng loạt cái tên được đưa vào cuộc đua. Tuy nhiên, không phải tất cả đều thực sự nằm trong kế hoạch tại Valdebebas.

Trường hợp của Klopp là ví dụ điển hình. Dù luôn được đánh giá cao về năng lực và cá tính, cựu HLV Liverpool chưa từng được thảo luận nghiêm túc trong nội bộ đội bóng Tây Ban Nha.

Đây cũng không phải lần đầu tên ông xuất hiện trong các tin đồn liên quan đến Real Madrid. Từ sau những cuộc đối đầu tại Champions League khi còn dẫn dắt Borussia Dortmund, Klopp đã nhiều lần được gắn với sân Bernabeu, nhưng chưa bao giờ tiến gần đến việc ký hợp đồng.

Hiện tại, ưu tiên của Klopp nằm ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Ông được cho là hướng tới vị trí HLV trưởng tuyển Đức trong tương lai, thay vì trở lại môi trường CLB ngay lập tức. Chiến lược gia 58 tuổi cũng không giấu việc cần thêm thời gian nghỉ ngơi sau khi rời ghế huấn luyện vào mùa hè 2024.

Trong thời gian này, Klopp đảm nhiệm vai trò giám đốc thể thao trong hệ thống Red Bull. Dù nhiều đội bóng lớn tiếp cận, ông vẫn giữ quan điểm tránh xa áp lực thường trực của công việc huấn luyện đỉnh cao.

Với Real Madrid, quá trình tìm kiếm HLV mới vẫn đang được tiến hành một cách thận trọng. Ban lãnh đạo không chịu sức ép về thời gian và sẵn sàng chờ đợi phương án phù hợp nhất.

