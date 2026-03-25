Klopp lại có công việc mới

Gần 2 năm sau khi rời Liverpool, Jurgen Klopp tiếp tục đảm nhận một vai trò mới không liên quan đến băng ghế huấn luyện.

Klopp sẽ làm bình luận viên ở World Cup 2026.

Chiến lược gia người Đức sẽ xuất hiện với tư cách bình luận viên cùng với Thomas Muller và Mats Hummels tại World Cup 2026, làm việc cho kênh Magenta TV của Đức. Bộ ba sẽ đồng hành xuyên suốt giải đấu, mang đến góc nhìn chuyên môn từ những người từng chinh chiến đỉnh cao.

Tại buổi họp báo, Klopp trở thành tâm điểm với hàng loạt câu hỏi liên quan đến tương lai. Ban đầu, ông tỏ ra thoải mái khi được hỏi về khả năng dẫn dắt tuyển Đức, khẳng định chưa có bất kỳ kế hoạch nào ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, không khí lập tức thay đổi khi xuất hiện tin đồn liên quan tới Real Madrid.

Nhà cầm quân 58 tuổi phản ứng gay gắt, phủ nhận hoàn toàn khả năng tiếp quản đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Klopp nhấn mạnh ông chưa từng nhận được bất kỳ liên hệ nào dù chỉ một lần, đồng thời chỉ trích truyền thông vì lan truyền những thông tin thiếu căn cứ. Thậm chí, ông còn mỉa mai rằng nếu tin đồn tiếp tục, có lẽ ông sẽ dẫn dắt luôn Atletico Madrid.

Sau khi rời Liverpool năm 2024, Klopp chuyển sang làm Giám đốc Bóng đá toàn cầu của tập đoàn Red Bull, phụ trách cố vấn cho các CLB RB Leipzig, RB Salzburg và New York Red Bulls. Ông cũng bác bỏ thông tin sẽ sớm rời vị trí này, thẳng thắn chỉ trích một số nguồn tin từ Áo là thiếu hiểu biết và gây hiểu lầm.

Dù những đồn đoán về việc trở lại nghiệp huấn luyện vẫn liên tục xuất hiện, Klopp nhiều lần úp mở khả năng không quay lại băng ghế chỉ đạo. Trước mắt, ông dường như hài lòng với vai trò cố vấn chiến lược và lần đầu thử sức trong lĩnh vực bình luận truyền hình.

