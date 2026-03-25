Klopp lại có công việc mới

  • Thứ tư, 25/3/2026 14:44 (GMT+7)
Gần 2 năm sau khi rời Liverpool, Jurgen Klopp tiếp tục đảm nhận một vai trò mới không liên quan đến băng ghế huấn luyện.

Klopp sẽ làm bình luận viên ở World Cup 2026.

Chiến lược gia người Đức sẽ xuất hiện với tư cách bình luận viên cùng với Thomas Muller và Mats Hummels tại World Cup 2026, làm việc cho kênh Magenta TV của Đức. Bộ ba sẽ đồng hành xuyên suốt giải đấu, mang đến góc nhìn chuyên môn từ những người từng chinh chiến đỉnh cao.

Tại buổi họp báo, Klopp trở thành tâm điểm với hàng loạt câu hỏi liên quan đến tương lai. Ban đầu, ông tỏ ra thoải mái khi được hỏi về khả năng dẫn dắt tuyển Đức, khẳng định chưa có bất kỳ kế hoạch nào ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, không khí lập tức thay đổi khi xuất hiện tin đồn liên quan tới Real Madrid.

Nhà cầm quân 58 tuổi phản ứng gay gắt, phủ nhận hoàn toàn khả năng tiếp quản đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Klopp nhấn mạnh ông chưa từng nhận được bất kỳ liên hệ nào dù chỉ một lần, đồng thời chỉ trích truyền thông vì lan truyền những thông tin thiếu căn cứ. Thậm chí, ông còn mỉa mai rằng nếu tin đồn tiếp tục, có lẽ ông sẽ dẫn dắt luôn Atletico Madrid.

Sau khi rời Liverpool năm 2024, Klopp chuyển sang làm Giám đốc Bóng đá toàn cầu của tập đoàn Red Bull, phụ trách cố vấn cho các CLB RB Leipzig, RB Salzburg và New York Red Bulls. Ông cũng bác bỏ thông tin sẽ sớm rời vị trí này, thẳng thắn chỉ trích một số nguồn tin từ Áo là thiếu hiểu biết và gây hiểu lầm.

Dù những đồn đoán về việc trở lại nghiệp huấn luyện vẫn liên tục xuất hiện, Klopp nhiều lần úp mở khả năng không quay lại băng ghế chỉ đạo. Trước mắt, ông dường như hài lòng với vai trò cố vấn chiến lược và lần đầu thử sức trong lĩnh vực bình luận truyền hình.

Vì sao Ronaldo không ghi bàn nhiều tại World Cup Ronaldo là một tiền đạo xuất sắc trong thế giới bóng đá và chưa từng vắng mặt tại sân chơi World Cup. Thế nhưng số bàn thắng của tiền đạo người Bồ Đào Nha lại tỏ ra khiêm tốn so với những gì anh thể hiện ở cấp độ câu lạc bộ.

Khả năng Klopp đến Real là bao nhiêu?

Jurgen Klopp xuất hiện và lên tiếng xác nhận khả năng tới Real Madrid, khẳng định chưa từng có bất kỳ cuộc tiếp xúc nào và gọi các tin đồn là "vô nghĩa".

32:1920 hôm qua

Khả năng Klopp dẫn dắt tuyển Đức ngày càng lớn

Sự không phù hợp với vai trò tại Red Bull khiến khả năng Jurgen Klopp trở lại băng ghế huấn luyện ngày càng lớn, và đội tuyển quốc gia Đức đang được nhắc đến liên tục.

06:03 13/3/2026

Fabregas trước cơ hội dẫn dắt Real Madrid

Cesc Fabregas bất ngờ lọt danh sách ứng viên ngồi ghế nóng tại Real Madrid, bên cạnh Zinedine Zidane và Jurgen Klopp.

19:18 10/3/2026

Hiểu Phong

    Đọc tiếp

    Vinicius dao nguoc tinh the hinh anh

    Vinicius đảo ngược tình thế

    4 giờ trước 11:30 25/3/2026

    0

    Từ tâm điểm chỉ trích đến người hùng tại Bernabeu, Vinicius Junior trở lại mạnh mẽ với phong độ bùng nổ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

