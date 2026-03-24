Khả năng Klopp đến Real là bao nhiêu?

Jurgen Klopp xuất hiện và lên tiếng xác nhận khả năng tới Real Madrid, khẳng định chưa từng có bất kỳ cuộc tiếp xúc nào và gọi các tin đồn là "vô nghĩa".

Klopp dập tắt tin đồn liên quan đến Real Madrid.

Jurgen Klopp một lần nữa trở thành tâm điểm của truyền thông châu Âu, nhưng lần này không phải vì chuyên môn. Những đồn đoán về khả năng ông dẫn dắt Real Madrid đã lan rộng trong thời gian qua. Tuy nhiên, chính Klopp trực tiếp dập tắt mọi suy đoán.

Tại một sự kiện ở Munich (Đức), chiến lược gia người Đức không giấu sự khó chịu. Ông đặt câu hỏi về cách các tin đồn được hình thành và lan truyền. Theo Klopp, một thông tin chỉ có giá trị khi nó dựa trên sự thật, không phải từ những dòng chữ vô căn cứ.

Ông cũng mỉa mai viễn cảnh được Real Madrid liên hệ. Klopp hình dung một cuộc gọi giả định từ Chủ tịch Florentino Perez, rồi lập tức phủ nhận điều đó từng xảy ra. Thông điệp rất rõ ràng: không có bất kỳ cuộc tiếp xúc nào giữa hai bên.

Klopp khẳng định nếu Real Madrid thực sự liên hệ, thông tin đó sớm muộn cũng sẽ lộ ra. Ông nhấn mạnh cả ông lẫn người đại diện đều chưa từng nhận được cuộc gọi nào. Với ông, toàn bộ câu chuyện chỉ là "những điều vô nghĩa".

Không chỉ Real Madrid, Klopp còn bị gán với nhiều điểm đến khác, bao gồm cả Atletico Madrid. Ông tỏ ra ngạc nhiên trước những kịch bản thiếu thực tế, thậm chí nói đùa về việc dẫn dắt hai CLB cùng lúc.

Ở thời điểm hiện tại, Klopp đảm nhận vai trò quản lý bóng đá tại Red Bull. Ông khẳng định chưa có ý định rời vị trí này trong ngắn hạn. Đồng thời, khả năng dẫn dắt đội tuyển Đức cũng không nằm trong kế hoạch trước mắt.

Dù vậy, Klopp không đóng cánh cửa trở lại băng ghế huấn luyện. Ông cho rằng mình chưa đến tuổi nghỉ hưu và vẫn có thể cân nhắc những cơ hội trong tương lai.

Cuối cùng, Klopp gửi thông điệp nửa đùa nửa thật: "Nếu Real Madrid muốn, họ cần phải gọi trước. Nhưng cho đến lúc này, mọi thứ vẫn chỉ là tin đồn".

