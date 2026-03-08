Đại diện của Klopp lên tiếng về Real Madrid

Theo người đại diện của chiến lược gia người Đức, cho đến thời điểm hiện tại, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn chưa hề có bất kỳ động thái liên hệ nào.

Klopp vẫn chưa đồng ý dẫn dắt Real.

Marc Kosicke, đại diện của cựu HLV Liverpool, nhanh chóng bác bỏ các thông tin cho rằng Jurgen Klopp đồng ý dẫn dắt Real Madrid. Marc khẳng định hiện tại chưa có bất kỳ cuộc liên hệ hay đàm phán nào giữa Klopp và đội chủ sân Bernaeu.

Theo nhà môi giới này, Klopp đang rất hài lòng với công việc hiện tại tại Red Bull và những thông tin về việc ông chuẩn bị dẫn dắt Real Madrid chỉ là suy đoán từ truyền thông.

Trước đó, một số tin đồn thậm chí còn cho rằng Klopp đồng ý tiếp quản đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và lên kế hoạch cải tổ đội hình. Những cái tên như Adam Wharton, Alexis Mac Allister, Vitinha hay Enzo Fernandez được cho là mục tiêu mà ông muốn mang về để tăng cường tuyến giữa.

Klopp rời Liverpool vào năm 2024 sau gần một thập kỷ gắn bó đầy thành công. Trong khoảng thời gian dẫn dắt “The Kop”, ông giúp đội bóng giành nhiều danh hiệu lớn, nổi bật nhất là chức vô địch Premier League và Champions League.

Sau khi chia tay Liverpool, nhà cầm quân 57 tuổi không tiếp tục công việc huấn luyện mà chuyển sang đảm nhiệm vai trò Giám đốc Thể thao Toàn cầu của tập đoàn Red Bull, phụ trách chiến lược phát triển cho hệ thống câu lạc bộ của họ.

Dù vậy, tên tuổi của Klopp vẫn thường xuyên được nhắc đến mỗi khi xuất hiện những chiếc ghế huấn luyện danh giá còn bỏ trống. Gần đây, sau những biến động trên băng ghế chỉ đạo của Real Madrid, nhiều nguồn tin cho rằng đội bóng Tây Ban Nha đang xem Klopp là ứng viên hàng đầu cho vị trí huấn luyện viên trưởng ở mùa tới, thay thế Alvaro Arbeloa làm việc không đạt yêu cầu.