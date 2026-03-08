Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Real Madrid lo khoản tiền lớn cho Huijsen 'bốc hơi'

  • Chủ nhật, 8/3/2026 07:29 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Chỉ sau một mùa giải đầu tiên tại sân Bernabeu, Dean Huijsen bắt đầu khiến ban lãnh đạo đội bóng phải suy nghĩ lại.

Dean Huijsen đứng trước nguy cơ phải rời Bernabeu.

Theo Fichajes, Chủ tịch Florentino Perez dần mất kiên nhẫn với tiến độ phát triển của Huijsen. Ban lãnh đạo Real Madrid lo ngại rằng nếu phong độ của cầu thủ này không sớm cải thiện, giá trị thị trường của anh có thể giảm sút đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến khoản đầu tư lớn mà câu lạc bộ đã bỏ ra.

Chính vì vậy, Real Madrid không loại trừ khả năng lắng nghe những lời đề nghị trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Dù vậy, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ cân nhắc đàm phán nếu nhận được mức giá gần với 62,5 triệu euro, số tiền họ bỏ ra để chiêu mộ trung vệ này. Nico Schlotterbeck được nhắm đến để thay thế cựu cầu thủ Bournemouth.

Mùa hè năm ngoái, thương vụ chiêu mộ Huijsen nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ chủ tịch Perez. Ông tin rằng với chiều cao lý tưởng, khả năng đọc tình huống tốt và kỹ năng phát động tấn công từ tuyến dưới, sao trẻ người Tây Ban Nha có thể trở thành trụ cột nơi hàng phòng ngự của Real Madrid trong nhiều năm tới.

Thế nhưng, thực tế trên sân cỏ lại không diễn ra suôn sẻ như kỳ vọng. Trong mùa giải đầu tiên tại Madrid, Huijsen có không ít cơ hội ra sân để chứng minh năng lực. Dù vậy, những màn trình diễn thiếu ổn định khiến ban huấn luyện và giới chuyên môn bắt đầu đặt dấu hỏi.

Một số sai lầm trong các thời điểm quan trọng, sự thiếu quyết đoán trong tranh chấp và đôi khi lúng túng khi triển khai bóng từ tuyến dưới khiến trung vệ trẻ trở thành chủ đề bàn luận trong nội bộ câu lạc bộ.

