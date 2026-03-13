Khả năng Klopp dẫn dắt tuyển Đức ngày càng lớn

Sự không phù hợp với vai trò tại Red Bull khiến khả năng Jurgen Klopp trở lại băng ghế huấn luyện ngày càng lớn, và đội tuyển quốc gia Đức đang được nhắc đến liên tục.

Klopp thật sự nhớ công việc huấn luyện.

Tương lai của Jurgen Klopp một lần nữa trở thành chủ đề nóng tại Đức. Theo truyền thông nước này, khả năng cựu HLV Liverpool tiếp quản ghế nóng của đội tuyển quốc gia Đức sau World Cup đang được bàn tán rộng rãi trong nội bộ hệ thống Red Bull.

Klopp rời Liverpool năm 2024 sau gần một thập kỷ thành công và gia nhập Red Bull vào tháng 1/2025 với vai trò giám đốc bóng đá toàn cầu. Tuy nhiên, theo tờ Bild, công việc hậu trường này không thực sự phù hợp với phong cách của nhà cầm quân 58 tuổi.

Khả năng giao tiếp, truyền lửa và quản lý cầu thủ, vốn những điểm mạnh lớn nhất của Klopp, khó được phát huy khi ông không trực tiếp dẫn dắt đội bóng.

Những lần xuất hiện của Klopp tại các sự kiện lớn, như Thế vận hội mùa đông, thay vì theo sát các trận đấu của các CLB thuộc hệ thống Red Bull, càng khiến nhiều người tin rằng ông có thể đang cân nhắc bước đi tiếp theo trong sự nghiệp.

Người đại diện của Klopp, Marc Kosicke, cũng thừa nhận thân chủ mình luôn có sự gắn bó đặc biệt với đội tuyển Đức. Ông cho rằng Klopp có thể khó tiếp tục từ chối lời mời nếu cơ hội xuất hiện vào một thời điểm thích hợp.

Dù vậy, trở ngại lớn nhất hiện nay là vị trí HLV trưởng của tuyển Đức vẫn thuộc về Julian Nagelsmann, người đang có hợp đồng đến năm 2028. Nhà cầm quân 38 tuổi dẫn dắt đội tuyển từ năm 2023 và từng đưa họ vào tứ kết EURO 2024.

Bản thân Klopp cũng chưa đưa ra dấu hiệu nào cho thấy ông muốn rời Red Bull sớm. Hợp đồng của ông với tập đoàn này còn kéo dài đến năm 2029, và thậm chí đã có những cuộc trao đổi không chính thức về khả năng gia hạn.

Sau hơn hai thập kỷ làm HLV liên tục, Klopp từng thừa nhận mình rời Liverpool vì kiệt sức và muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tuy nhiên, nếu tuyển Đức thực sự cần một người dẫn dắt trong tương lai, cái tên Klopp gần như chắc chắn sẽ lại được nhắc đến đầu tiên.

